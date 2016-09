Vom Polizisten zum Einsiedler

Die Bürgergemeinde Solothurn hat den 55-jährigen Ex-Polizisten Michael Daum am Montag aus 22 Bewerbern auserkoren und zum neuen Bewohner der Einsiedelei St. Verena gewählt. «Er hat die Persönlichkeit, die es für diese Aufgabe braucht», sagt Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger. Zudem bringe er eine «grosse Lebenserfahrung» mit.

Tatsächlich hat der Deutsche eine bewegte Vergangenheit. Nach einem Dienstunfall musste Daum 1984 seine Karriere als Polizist an den Nagel hängen und sich neu orientieren. Er liess sich zum Hauswirtschafter ausbilden, studierte katholische Theologie, Technik, pädagogische Psychologie und besuchte eine Heilpraktikerschule. Zuletzt wirkte der geschiedene Vater von vier Kindern als Hausmann, Traumatherapeut und Sterbebegleiter.

Als Einsiedler in der Verena­schlucht erwarten Michael Daum nun abermals neue Aufgaben. Ab dem 1. Oktober wird er das kleine Haus in der Schlucht bewohnen, sich um den Garten kümmern, die beiden Kapellen St. Martin und St. Verena in Schuss halten und den Kontakt zu den Besuchern pflegen, wie es die Stelle traditionsgemäss vorsieht. Als Gegenleistung darf er gratis wohnen – und erhält von der Bürgergemeinde Solothurn obendrauf noch 2000 Franken pro Monat.

Ein kleiner Traumjob also? Nicht unbedingt. Das mussten in der Vergangenheit bereits mehrere Emeriten erfahren. Etwa Verena Dubacher, die 2009 als erste Frau überhaupt für den Posten am Kraftort gewählt worden war. Fünf Jahre lang hielt sie es aus, dann verliess sie die Schlucht wieder. Der Rummel und die vielen Touristen waren ihr zu viel geworden.

Bei ihrer Nachfolgerin, Schwester Benedikta, dauerte das Gastspiel noch kürzer. Schon nach anderthalb Jahren in der Klause kündigte die Bernerin wieder, weil sie Drohungen von Satanisten erhielt und ihr das Leben am Kraftort zu hektisch geworden war. Nach dem überstürzten Abgang überlegte man sich bei der Bürgergemeinde Solothurn gar, den Einsiedlerposten abzuschaffen, entschied sich letztlich aber doch noch dagegen.

Mit dem neuen Einsiedler Michael Daum soll nach turbulenten Zeiten nun wieder etwas Beständigkeit in die Schlucht einkehren. So, wie damals, vor den ständigen Wechseln, als Bruder Johannes Leutenegger in der Klause lebte. Er blieb fast ein Vierteljahrhundert. (Berner Zeitung)