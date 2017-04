Vielversprechende Ausgangslage

Bei drei von vier im Gemeinderat vertretenen Parteien stehen die Hauptversammlungen noch bevor. Dennoch wurden die kommenden Gemeindewahlen vom 24. September in Herzogenbuchsee bereits Ende März mit der Versammlung der SP lanciert. Diese hatte ihre bisherigen Kandidaten präsentiert und dabei auch bekannt gegeben, dass sie den ehemaligen Regierungsstatthalter Martin Sommer ins Rennen schicken wird. Neben sieben Gemeinde­räten müssen je sechs Mitglieder für die Bau-, die Bildungs-, die Finanz- und die Sozialkommission gewählt werden.

Etwas mehr als fünf Monate vor der Wahl ist es daher Zeit, bei den beiden bisherigen Gemeinderäten nachzufragen: Wer stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung? Daniel Kämpfer nicht. Der SVP-Gemeinderat (Ressort Soziales) will sich zurückziehen.

Dieser Entscheid, sagt er, sei bereits Anfang Jahr gefällt worden und sei auf geschäftliche sowie familiäre Gründe zurückzuführen. «Ich will mehr Zeit für den Beruf und die Familie haben. Beides kam in den letzten Jahren zu kurz.» Und Kämpfer, seit Januar 2012 im Gremium, schiebt nach: «Es war eine spannende Zeit. Wenn ich noch einmal kandidiert hätte, hätte ich aber ein anderes Ressort übernehmen wollen.»

Ruth Sager Schär kandidiert

Von den weiteren Exekutivmitgliedern treten Christoph Sutter (SVP), Kurt Grossenbacher, Hans Moser (beide BDP), Markus Loosli (FDP) und Pierre Bürki (SP) zur Wiederwahl an. Der Gemeindepräsident wird aus der Mitte des neu gewählten Gemeinderats bestimmt. Wobei Markus Loosli sich für das Amt erneut zur Verfügung stellen will. Eine allfällige Urnenwahl für das Gemeindepräsidium würde am 26. November erfolgen.

Noch offen ist weiterhin die Frage, ob Hansruedi Bähler (parteilos) antreten wird. Wie die SP bereits Ende März mitteilte, hat dieser sich aus gesundheitlichen Gründen eine Bedenkzeit ausbedungen. «Daran hat sich nichts geändert», sagt Hans Wyssmann, Co-Präsident der SP. «Wir haben ihm bis Mitte Mai Zeit gegeben, eine Entscheidung zu treffen.» Bis dahin ist die Partei auch bereit, weitere Kandidaturen entgegenzunehmen. Sie wird am 1. Juni ihre nächste Sektionsversammlung durchführen.

Neben Martin Sommer hat die SP auch Hans Wyssmann nominiert. «Wir sind gut im Fahrplan», sagt dieser. Mittlerweile fix ist ausserdem auch die Kandidatur von Ruth Sager Schär, der Vizepräsidentin der Bildungskommission. Es ist dies eine Nomination, die Wyssmann ganz besonders freut: Frauen sind im Gemeinderat von Herzogenbuchsee aktuell gar keine präsent. «Es muss das Ziel sein, zumindest eine Frau im Gremium zu haben», so der Co-Präsident.

Die SVP schweigt

Der Buchser Gemeinderat ist in bürgerlicher Hand. Zwar hatte bei den Gemeindewahlen im September 2013 die SVP ihren dritten Sitz im Gremium verloren. Dieser ging allerdings an die BDP und somit an die bürgerliche Konkurrenz. Die SVP hatte damals gegenüber den letzten Wahlen einen Wähleranteil von 7 Prozent eingebüsst. Droht ihr in ­diesem Herbst ein erneuter ­Rückgang? Könnte ihr gar die ­SP-Nomination von Alt-Regierungsstatthalter Martin Sommer gefährlich werden?

«Wir gehen nicht davon aus, dass wir der SVP einen Sitz abluchsen können», relativiert Hans Wyssmann. Peter Breuers, SVP-Präsident ad interim, nimmt zur Nomination von Martin Sommer und zur Kandidatensuche seiner Partei keine Stellung und verweist auf die Hauptversammlung von Mitte Mai. Auch wenn es in der Gemeinde offenbar ein offenes Geheimnis ist, dass die SVP ihre Liste für die Wahlen bereits eingereicht hat.

Die Präsidenten der BDP und der FDP geben sich ebenfalls bedeckt. Beide Parteien befinden sich noch auf Kandidatensuche und wollen ihre Versammlungen im Mai abwarten. Die Frist für Wahlvorschläge läuft noch bis 14. August. (Berner Zeitung)