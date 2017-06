Versteckte Kamera: Unverhofftes Picknick im Park

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einer Parkbank auf der Kleinen Schanze. Drei adrett gekleidete Herren tauchen auf und bereiten vor Ihnen einen Tisch mit Snacks und Orangensaft. Wie würden Sie reagieren? Mit Skepsis, weil Sie den Haken an der Sache suchen, oder mit Freude, weil Ihnen jemand unverhofft den Tag versüsst?

Nun, genau diese Aktion haben die Jungs von «Change Moments», die leidenschaftlich gerne ihre Mitmenschen überraschen, kürzlich in Bern durchgezogen. Und wie immer haben sie die Reaktionen der Leute mit versteckter Kamera festgehalten. Eine Auswahl: «Ist das für uns?» – «Warum machen die das?» – «Jetzt kann mein Tag wirklich nicht mehr besser werden!»

Zufälliges Wiedersehen

Auch die (unfreiwilligen) Hauptdarsteller im neusten «Change Moments»-Video, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde, wirken im ersten Moment skeptisch, prosten sich dann aber genüsslich zu und geniessen ihr Glück. Zwei junge Frauen teilen es sogar, holen zwei anscheinend Wildfremde dazu, nur um dann festzustellen, dass eine von ihnen in derselben Firma arbeitet.

Zu viel des Zufalls? «Das war wirklich unfassbar, und ich kann verstehen, wenn manche Leute den Verdacht hegen, die Szene sei einstudiert», sagt selbst Stefan Pfister, der das Projekt vor gut eineinhalb Jahren initiiert hat. Und er beteuert: «Es ist genau so passiert. Glauben Sie mir, um so etwas glaubhaft zu inszenieren, braucht es Profischauspieler.»

Spricht Pfister da etwa aus Erfahrung? «Ja», gibt er zu. «Bei einem Dreh haben einmal unsere Mikrofone versagt, also haben wir versucht, die Szene noch einmal durchzuspielen. Aber es ging einfach nicht, wir mussten das ganze Material ghüdere.» Seither hätten sie es gar nicht mehr versucht.

«Das verraten wir nicht»

Wie genau die Kameramänner dabei vorgehen, soll aber ein Geheimnis bleiben. «Nach unserer Filmtechnik werden wir oft gefragt», sagt Stefan Pfister, «teilweise sogar von anderen Medien, die ebenfalls etwas mit versteckter Kamera filmen möchten.» Und mit gutem Recht fügt er an: «Wir verraten aber nicht, wie wir es so gut hinkriegen.»

Immerhin zeigen die Jungs erstmals im Video, wie sie die Tonaufnahme bewerkstelligen: Mit einem Mikrofon, das sie unter dem Tischtuch verstecken. «Wir haben uns entschieden, das preiszugeben, weil sonst noch viel mehr Zuschauer denken würden, die Szenen wären gestellt und wir hätten die Leute verkabelt.»

Keine Absichten auf Profit

Noch einmal zurück zu der Frage, die eine junge Frau im neusten Video stellt: Warum machen die das? «Es ist tatsächlich ein grosser Aufwand, nicht nur der Dreh, sondern auch die Planung», sagt Pfister. Dazu kommen auch die Kosten der Geschenke. «Ich investiere meine Zeit und mein Geld eben lieber in dieses Projekt, als dass ich am Wochenende fett in den Ausgang gehe.»

«Change Moments» funktioniert bislang komplett werbefrei, und das soll auch so bleiben. «Als wir angefangen haben, ging es uns nicht darum, möglichst viele Clicks zu generieren, sondern einfach zu zeigen, dass es auch in der Schweiz möglich ist, Menschen mit kleinen Gesten zu überraschen», beteuert Pfister.

Das einzige, was Pfister sich vorstellen könnte, sei Crowdfunding, «falls wir einmal eine coole Idee haben, die wir unbedingt umsetzen wollen, die unsere Mittel aber übersteigt.» Vorderhand sei dies nicht der Fall.

Schon diese Woche beginnen die Dreharbeiten für das nächste Video, Thema und Drehort sind natürlich streng geheim. Noch sei aber nicht absehbar, wann der Clip bereit sei zur Veröffentlichung. Man darf in jedem Fall gespannt sein, was die Jungs ausgeheckt haben. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)