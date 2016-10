Verspätungen und Zugausfälle in Bern

Der Bahnhof Bern ist für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar, wie die SBB mitteilt. Die Reisenden müssten mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Für Reisende von Zürich HB/Olten nach Lausanne/Genève/Genève Aéroport oder umgekehrt empfiehlt die SBB via Biel/Bienne zu reisen.

Reisende von Bern nach Luzern oder umgekehrt reisen via Langnau i.E., Reisende nach Zollikofen/Biel/Bienne oder umgekehrt reisen via RBS. Der Grund für die Verspätungen und die Zugausfälle ist eine technische Störung an der Bahnanlage (Dauer unbestimmt).

03.10.2016

