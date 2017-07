Vermisster Radfahrer tot aufgefunden

Kurz nach Mitternacht wurde in der Nacht auf Samstag ein Velofahrer in der Region Moutier als vermisst gemeldet. Die Polizei leitete daraufhin Suchmassnahmen ein. Nach mehrstündiger Suche wurde der Vermisste am Samstagmorgen in einem Waldstück bei «Plan Fahyn» in der Gemeinde Perrefitte leblos aufgefunden.

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, war der 48-jährige Mann aus dem Kanton Bern mit seinem Elektrovelo auf einem Fussweg gestürzt. Hinweise auf Dritteinwirkung lägen keine vor.

Bei der Suche kamen auch ein Helikopter sowie Personenspu?rhunde zum Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände und der Todesursache aufgenommen. (nik/pkb)