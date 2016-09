Verkehrsbehinderungen wegen Bauernpferderennen

Am Sonntag, 2. Oktober, findet in Häusern bei Schwarzenburg das Bauernpferderennen statt. Das Festgelände grenzt beim Bahnübergang Häusern zwischen Lanzenhäusern und Schwarzenburg an die Hauptstrasse Bern-Schwarzenburg.

Auf den Zufahrtsstrassen und beim Festplatz ist ab etwa 9.30 Uhr bis zirka 17.00 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da Fuhrwerke, Transporter, Besucherfahrzeuge und Fussgänger den übrigen Ausflugsverkehr stören können. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit .

Der Bahnbetrieb ist nicht betroffen, die Züge verkehren fahrplanmässig.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Anordnungen der Platzorganisation und der Polizeiorgane zu befolgen. (ngg/pkb)