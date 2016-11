Vergiftetes Klima in der Anstalt Bellechasse

Das Klima in der Strafanstalt Bellechasse ist angespannt: Vier Mitarbeiter haben sich zusammen mit dem Gewerkschafts­sekretär des Verbands des Personals öffentlicher Dienste, Gaétan Zurkinden, an die Presse gewandt, um ihre Sorgen kundzutun. Es herrsche ein Gefühl der Angst, das Personal sei besorgt um seine Zukunft, es wolle aufrütteln, sagte Zurkinden namens der anwesenden Mitarbeiter.

Die zum Teil Jahrzehnte in Bellechasse arbeitenden Personen, welche nicht namentlich genannt werden wollen, verlangen ein Eingreifen der Behörden. Gemäss einem der Mitarbeiter vertreten sie mit ihrer Position «mindestens 90 Prozent des Personals». In Bellechasse gibt es rund 140 Vollzeitstellen, 90 davon für Gefängniswärter.

Umstrittenes Dienstsystem

Auslöser der Unzufriedenheit war die geplante Einführung eines neuen Dienstsystems, so Zurkinden. Die Restrukturierung sah zwei wesentliche Änderungen vor: neue Dienstzeiten und eine Spezialisierung. Dagegen wehrte sich das Personal. Die Reform hätte negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das soziale Umfeld der Angestellten. Die Sicherheit würde unter den Änderungen leiden.

Der Protest war erfolgreich: In einem Brief an das Personal teilte Staatsrat Erwin Jutzet schliesslich mit, der Systemwechsel sei im Einverständnis mit dem Direktor aufgehoben worden.

Der Prozess zur Erarbeitung eines neuen Systems hat aber Wunden hinterlassen. Darauf geht Anstaltsdirektor Franz Walter in einem Schreiben ans Per­sonal ein, das den «Freiburger Nachrichten» vorliegt: «Die Direktion der Anstalten und die Arbeitsgruppe weisen jegliche Gerüchte über Lügen und Manipulationen von sich, welche sie betreffen.»

Er fordert von den Mitarbeitern, dass sie «schädliches und verleumderisches Verhalten gegenüber Personen unterlassen», welche an der Ausarbeitung des neuen Systems mitgearbeitet hätten.

Um was es bei den Manipulationsvorwürfen geht, präzisiert ein Mitarbeiter. Der Direktor habe den Systemwechsel erzwingen wollen und habe argumentiert, das bisherige Dienstsystem widerspreche dem Arbeitsgesetz. «Die angestrebte Reform basiert auf falschen Voraussetzungen: Das Strafvollzugspersonal unterliegt gar nicht dem Arbeitsgesetz», so der Mitarbeiter.

Ein Personalvertreter sagt: «Viele Mitarbeiter fühlten sich durch den Prozess unter Druck gesetzt und haben bis heute Angst, ihre Meinung zu sagen. Wer die Meinung des Direktors infrage stellt, wird barsch zurechtgewiesen.» Dies habe zu einer Spaltung geführt, welche bis auf Direktionsstufe reiche.

Walter widerspricht: «Ich suche den Kontakt mit dem Personal: Nie habe ich jemandem eine abweichende Meinung übel genommen. Jeder Mitarbeiter kann jederzeit zu mir kommen; niemand hat irgendwelche Nachteile zu befürchten.»

Die Gemüter beruhigen

«Es gibt eine Krise, das ist nicht zu leugnen», sagt Staatsrat Erwin Jutzet. Auch wenn Jutzet nur noch einen Monat im Amt ist, sagt er: «Ich versuche das zu kitten und die Gemüter zu beruhigen.» Er bedauert, dass insbesondere der Personalvertreter in der Arbeitsgruppe «zwischen Stuhl und Bank fiel und von Mitarbeitern als Verräter angesehen wurde.»

Diffus sind für Jutzet hingegen die Klagen über den Führungsstil des Direktors und das Klima der Angst: «Angst ist oft ­etwas Unbestimmtes. Das Personal hat vor allem wegen des Projekts des Dienstsystems Angst bekommen.» (Freiburger Nachrichten)