Vereint für die Vereine

Die Aufforderung von Rudolf Joder war deutlich. Jeder der rund 60 Dorfvereine solle mindestens fünf Mitglieder an die Gemeindeversammlung schicken, forderte der ehemalige SVP-Nationalrat. Joder ist Co-Präsident des Komitees, das letztes Jahr die Vereinsinitiative lanciert hat. Die Initiative verlangt, dass alle Vereine die Räumlichkeiten und Anlagen der Gemeinde kostenlos benützen dürfen.

Am Donnerstag fand die Abstimmung statt, und rechnerisch gesehen wurde Joders Aufruf befolgt. 355 Personen oder 4,3 Prozent der Stimmbevölkerung waren im Dorfzentrum anwesend. Die meisten dürften mindestens einem Verein angehören. Manche erschienen sogar in ihrer of­fiziellen Sportvereinskluft. Das Resultat fiel dementsprechend deutlich aus. Nur ein paar wenige Anwesende stimmten Nein.

Gemeinderat für Initiative

Dieser Ausgang war allerdings so sicher gewesen wie das Gekreische am Justin-Bieber-Konzert. Sogar der Gemeinderat hatte sich ja für eine Annahme ausgesprochen und auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Dabei war er es gewesen, der die Debatte über Benützungsgebühren ausgelöst und die Initiative provoziert hatte. Im neuen Benützungsreglement für das Dorfzentrum hatte er vor zwei Jahren die Einführung von Gebühren erwogen.

Das Thema ist nun definitiv vom Tisch. «Die Vereine leisten viel für unser Dorf, der Gemeinderat will sie unterstützen», sagte Gemeinderat Stefan Neuenschwander (SP), selber Mitglied mehrerer Vereine. Im Grundsatz gehe es darum, die bestehende Reglung weiterzuführen, die bereits seit 1985 gelte. Damals entschied der Gemeinderat, dass die Vereine Anlagen der Gemeinde kostenlos nutzen dürfen.

Der Gemeinderat werde in Zusammenarbeit mit dem Initiativkomitee und dem VVB ein Reglement entwerfen und dann der Gemeindeversammlung vorlegen. Allerdings seien Vereine, die exklusiv Anlagen benützten, vom Reglement ausgenommen. Als Beispiele nannte Neuenschwander den Tennisclub, die Pfadi oder den Familiengartenverein.

Bewährte Regelung

Joder freute sich über die Unterstützung durch den Gemeinderat. Die Vereine leisteten viel wichtige Freiwilligenarbeit und setzten sich beispielsweise für das Zusammenleben von Alt und Jung und die Jugendförderung ein. Die Gratisbenützung der Anlagen stelle für die Vereine eine wichtige Förderung und Unterstützung dar. «Aus Sicht des Komitees hat sie sich bewährt.» Und schon vor der Versammlung hatte Joder dem Gemeinderat zugesichert, dass die Spezialregelungen nicht angetastet würden.

Gestern wurde allerdings schon klar, dass es wohl nicht ganz so einfach wird. So kündigte Ruedi Hanselmann namens des Tennisclubs an, dass auch er sich künftig eine Verbesserung wünscht. «Wir bezahlen für unsere Parzelle pro Jahr 12'000 Franken an die Gemeinde», sagte er. Zum Vergleich zahle etwa der ­Familiengartenverein gerade mal ein Zehntel. Er zähle auf Goodwill, dass diese Ungleichbehandlung beseitigt werde.

Fortsetzung folgt.

(Berner Zeitung)