Veloverleihsystem: Beschwerde wurde abgewiesen

Die Beschwerde gegen das Vergabeverfahren für das geplante Veloverleihsystem in der Stadt Bern wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat abgewiesen. Das Evaluationsverfahren für das geplante Veloverleihsystem sei nicht nur rechtmässig, sondern auch überaus transparent erfolgt, hielt das Gericht gemäss einer Mitteilung der Stadt Bern fest.

Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) begrüsse den Entscheid. Sie will nun das Ende der 30-tägigen Beschwerdefrist abwarten. Wenn der Vergabeentscheid rechtskräftig sei, werde das Projekt zur Beratung in den Stadtrat kommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ursprünglich war geplant, dass die Stadt Bern ab 2017 ein Veloverleihsystem erhalten soll. Durch die Beschwerde dürfte dies frühestens ab 2018 möglich sein. Geplant ist, dass an 200 Ausleihstationen insgesamt 2400 Leihvelos zur Verfügung stehen, die Hälfte davon E-Bikes.

Nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren hatte der Gemeinderat Ende Januar den Auftrag für den Aufbau und Betrieb des Veloverleihsystems an die Firma Publibike AG vergeben. Ihr Angebot habe sich insbesondere durch ein überzeugendes Betriebs- und Standortkonzept sowie ein transparentes Tarifsystem für die Nutzenden ausgezeichnet. Die unterlegene Anbieterin hatte gegen den Vergabeentscheid Beschwerde eingelegt. (mas/sda)