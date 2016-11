Velofahrer verletzt Fussgängerin - und fährt davon

Am Dienstag gegen 14:20 lief eine Fussgängerin in Konolfingen auf der Inselistrasse in Richtung Kanalweg, als ihr ein etwa 16- bis 18-jähriger Mann auf seinem Velo entgegenkam. In der Höhe des Libellenwegs kollidierten die beiden aus noch ungeklärten Gründen.

Die Fussgängerin wurde dadurch zu Boden geschleudert und verletzte sich. Auch der Velofahrer stürzte, stand aber gleich wieder auf und entfernte sich vom Unfallort.

Die Verletzte wurde nach 14:40 von einer Polizeipatrouille in ärztliche Behandlung gebracht.

Nun wird nach dem Velofahrer gesucht. Der junge Mann habe mittellanges Haar. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine orange Jacke mit schwarzen Streifen sowie helle Jeans.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. In diesem Rahmen werden Zeugen gesucht. Personen, welche Beobachtungen gemacht haben und insbesondere der Fahrradfahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden. (tpu/Bkp)