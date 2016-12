Velofahrer nach Sturz verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist in Biel ein Velofahrer verunfallt. Dies teilt die Kantonspolizei Bern mit. Gemäss aktuellem Kenntnisstand war der Velofahrer auf der Reuchenettestrasse in Richtung Biel Zentrum unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Hausnummer 7 aus noch zu klärenden Gründen stürzte.

Der Mann wurde dabei verletzt und von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. (flo/pkb)