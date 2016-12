Vandalen wüteten in der Nacht

Eingeschlagene Auto- und Fensterscheiben, umgeworfene und beschädigte Fahrräder: So lautet das traurige Ergebnis eines nächtlichen Vandalenaktes. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Lyss im Raum Bürenstrasse, Hirschenplatz, Kreuzgasse, Herrengasse und Blumenweg gewütet.

Insgesamt ist ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass die verschiedenen Beschädigungen von der gleichen Täterschaft begangen worden sind. Sie sucht nun Zeugen, die zwischen 1 und 4 Uhr nachts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter 032 324 85 31 entgegen. (mb/pkb)