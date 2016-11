Ursula Wyss zögert noch

«In corpore»

Vom 1. Januar bis zum zweiten Wahlgang am 15. Januar würden die fünf gewählten Gemeinderatsmitglieder die Geschäfte «in corpore» führen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.



«Das Stadtpräsidium bleibt unbesetzt.» Die Direktionszuteilung erfolge nach dem zweiten Wahlgang. Während die Wiedergewählten bis dann ihre bisherige Direktion weiterführen, arbeiten sich die Neuen in die Gemeinderatsgeschäfte ein.



Die erste Woche des Jahres falle in die Feiertags- und Ferienzeit, schreibt die Stadt weiter – da wäre auch ein gewähltes Stadtpräsidium nur in dringlichen Fällen aktiv.