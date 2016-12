Unterwegs für die «super Sache»

Noch ein letzter Espresso. Es ist 22 Uhr, die Kaffeemaschine brummt. Das kurze Briefing ist soeben zu Ende gegangen. Trotzdem habe ich keine Ahnung, was mich jetzt genau erwartet. Menschen, die womöglich mehrere Gläser zu viel getrunken haben, in ihren Autos nach Hause fahren: Wie wird das? Wird es spassig? Wird es mühsam?

«Team 3!», ruft Einsatzleiter Werner Schmidiger. Team 3, das sind wir. Und wir, das sind Sibylle Beck und ich. Die Schlosswilerin macht seit vier Jahren bei Nez Rouge mit. Sie wird mich diese Nacht hindurch als Mitfahrerin begleiten. Schmidiger übergibt uns das Formular mit dem ersten Auftrag. Von der Agglo Bern in den Oberaargau soll die Fahrt ­gehen.

Kunde 1: Der Grosszügige

Den Kunden treffen wir nach wenigen Fahrminuten auf einem Parkplatz. Er komme gerade von einer Firmenweihnachtsfeier. «Fahren könnte ich wohl noch, aber darf nicht mehr», sagt er. Ich übernehme seine Schlüssel, stelle den Sitz ein und fahre los. Nach wenigen Fahrminuten stellt sich heraus, dass der Kunde ziemlich sicher nicht mehr fahren sollte, aber noch erfreulich redselig ist.

Beim Auffahren auf die Autobahn debattieren wir über die kommende Stapi-Wahl. «Ob Bern jetzt noch grüner oder noch röter wird, spielt auch keine Rolle mehr», meint er. Hat was.

Nach 45 Fahrminuten stehen wir vor seinem Haus. «In der Regel geben die Kunden ein Trinkgeld», sagte Werner Schmidiger beim Briefing. Aber wie viel wird das sein? Der Kunde kramt in seinem Portemonnaie. «Ich finde Nez Rouge eine super Sache», sagt er und drückt mir einen Hunderter in die Finger. Wow, damit hatte ich nicht gerechnet. Die Trinkgelder kommen dem gemeinnützigen Verein zugute.

Sibylle Beck war im Nez-Rouge-Auto die ganze Strecke hinter uns hergefahren. Sie meldet der Einsatzzentrale die erfolgreiche Fahrt. Drei Minuten später kommt per SMS der nächste Auftrag: ab nach Burgdorf.

Kundin 2: Die YB-Supporterin

Als ich ihr Auto sehe, hat die nächste Kundin bei mir bereits einen Sympathiebonus. YB-Sticker am Heck, YB-Fähnchen am Rückspiegel: Ihr Herz scheint gelb-schwarz zu schlagen. Während der Fahrt relativiert sich dieser Eindruck etwas. «Mein Mann ist der grosse Fan, nicht ich», sagt sie.

Immerhin: Seit das erste Kind auf der Welt sei, müsse er nicht mehr unbedingt an jedes Auswärtsspiel gehen. Zurück im Nez-Rouge-Auto – mit einer Tafel Schokolade als Abschieds­geschenk – ist es Zeit für einen ersten Proviant. Es ist kurz nach Mitternacht. Die Zeit geht vorbei wie im Flug. Und wieder piepst das Handy. «Hasle bei Burgdorf», sagt meine Teampartnerin, und ich tippe die Adresse ins Navi ein.

Kunde 3: Der Einsichtige

Der dritte Kunde ist kurz vor der Ankunft nicht zu erreichen. Wir parkieren vor dem Treffpunkt. Aus dem Festzelt klingt Schlagermusik. «Er hört das Telefon wohl nicht. Wir müssen ihn holen», sagt Sibylle Beck und steigt kurzerhand aus dem Auto. Johlende junge Männer strömen uns entgegen.

Sibylle Beck wendet sich an eine Servicemitarbeiterin. «Klar, den rufen wir aus», sagt diese lachend. Und tatsächlich: Nach dem nächsten Lied ist plötzlich Pause. «Nez Rouge ist hier», ruft jemand durch den Lautsprecher. Ein junger Mann aus dem hinteren Zeltteil gibt sich zu erkennen, kommt zu uns herüber und übergibt mir strahlend seine Schlüssel.

Es sei zwar das erste Mal, dass er diesen Dienst brauche, aber er finde Nez Rouge bereits jetzt eine «super Sache», sagt er. «Ich hatte den Ausweis auch schon weg. Äs mag nüt verliide.» Dass Leute zu dieser Erkenntnis gelangen, ist der Sinn hinter Nez Rouge.

«Es geht wieder Richtung Langenthal», sagt Sibylle Beck, als der nächste Auftrag eintrifft. Es ist 2 Uhr morgens, die Strassen sind leer, Radio Bern 1 spielt verträumte Musik, und wir fahren gerade an den beleuchteten Fassaden des Thorbergs vorbei. Erstmals fühle ich mich fast ein bisschen stolz bei dieser «super Sache», wie sie alle nennen, dabei zu sein.

Kundin 4: Die Gölä-Verehrerin

Wir machen halt vor einem Restaurant. Die Türe ist geschlossen, aber durchs Fenster ist noch Licht zu sehen. Im Raucher-Säli sitzt eine trinkfreudige Gruppe beim Schlummertrunk beisammen. Ich klopfe ans Fenster. Die Kundin steht wenig später an der Tür. Sie muss nur zwei Dörfer weiter. Durch die Lautsprecher ihres Autos ist Gölä zu hören.

«Ist das die neue CD?»

«Ja. Der Gölä singt halt aus dem wahren Leben. Seine Lieder kommen einfach . . .»

«. . . aus dem Herzen?»

«Genau!»

Parkieren, das letzte von vier Trinkgeldern entgegennehmen und dann zurück ins Auto: «Ihr könnt zurückkommen», sagt Werner Schmidiger am Telefon. Es ist 3 Uhr, als wir auf dem Firmenareal von Planzer – der Einsatzzentrale – ankommen. «Und, wie war es?», will Werner Schmidiger von mir wissen. Mir kommt auf Anhieb nur eine Antwort in den Sinn: «Eine super Sache.»

(Berner Zeitung)