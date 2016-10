Was tun, wenns brennt? Für Feuerwehrleute bleibt in diesen Momenten keine Zeit für Fehler. Wenns brennt, muss jeder Handgriff sitzen. Damit die Absolventen des Berufsfeuerwehrlehrgangs der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern sämtliche Manipulationen an der Drehleiter, der Motorspritze oder an der Löschleitung blind beherrschen, gibt es nur einen Weg: üben, üben, üben.

Das Training mit dem Einsatzmaterial gehört zum Alltag der zukünftigen Berufsfeuerwehrleute. «Ja, wir üben oft. Und es fägt», sagt Jonas Gfeller (26) und wischt sich den Schweiss von der Stirn. Gerade war der gelernte Elektromonteur im Rettungskorb der Autodrehleiter in rund 30 Metern Höhe und hat die Bäume im Bremgartenwald «gegossen».

Wer das Wasser aus dieser Höhe gezielt einsetzen will, muss schwindelfrei sein. Kein Problem für Gfeller, der in seiner Freizeit gerne mit dem Gleitschirm unterwegs ist. «Ich fühle mich in der Höhe sehr wohl», sagt er und lächelt.

Spezialisten für alles

In der Milizfeuerwehr werden in der Regel nicht alle Mitglieder für spezielle Funktionen ausgebildet. Bei der Berufsfeuerwehr muss hingegen jeder alles beherrschen.

Jeder muss sämtliche Einsatzfahrzeuge fahren können, jeder muss sämtliche Maschinen bedienen können, jeder kann die Löschleitung gezielt einsetzen.

Die Rekrutinnen und Rekruten lernen von den Profis aber nicht nur die Bedienung der schweren Maschinen, sondern auch einfache Handgriffe und Tricks, damit etwa die Schläuche schnell und ohne sich dabei zu verdrehen ausgeworfen werden können.

Der Weg zum Automatismus

«Für mich sind alle Geräte neu», sagt Jonas Gfeller. Als Einziger im neuen Lehrgang hat er noch keine Erfahrung bei der Milizfeuerwehr gesammelt. «Ich finds super, diese grossen Maschinen zu bedienen», sagt er und rennt gleich wieder zur Autodrehleiter. Diesmal steigt er aber nicht in den Korb, sondern steuert als Maschinist die Leiter und den Korb.

Georges Freiburghaus, Leiter Aus- und Weiterbildung der Berufsfeuerwehr, ist mit den Leistungen der Lernenden zufrieden. «Die Basis ist gut, aber man sieht, dass die Automatismen noch fehlen.» Das wird sich geben, ist Freiburghaus überzeugt. Und bis es so weit ist, üben die angehenden Profis fleissig weiter.

(Berner Zeitung)