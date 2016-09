Turnhalle wird vor dem Abbruch saniert

Am Sonntag haben die Bernerinnen und Berner entschieden, dass das Kirchenfeldschulhaus saniert und die alte Turnhalle daneben abgebrochen wird. Kurz vor der Abstimmung hatte sich gezeigt: Im Verputz der Turnhalle stecken giftige Altlasten. Vermutlich in den Sechziger- oder Siebzigerjahren hat eine Baufirma einen Verputz aufgetragen, der mit Asbestfasern widerstandsfähiger gemacht worden ist. Asbest ist feuer- und säurebeständig. Aber auch gefährlich, weil die feinen Fasern in die Lunge gelangen können.

Gemäss den Laboranalysen der Stadt stecken offenbar weniger als ein Prozent Asbest im Verputz. Das Problem ist aber, dass es in den Turnhallenwänden etliche Löcher von Turngeräten und Hockeyschlägern hat. Das Risiko, dass deswegen Asbestfasern freigesetzt werden könnten, sei klein, betonten die Stadtbehörden. Doch nun hat sich die Ab­teilung Hochbau der Stadt Bern trotzdem für die sicherere Variante entschieden: Obwohl die Turnhalle voraussichtlich nächsten Mai abgebrochen wird, lässt sie die Wände bis auf eine Höhe von zwei Metern mit stossfestem Epoxidharz beschichten.

Stadt kontrolliert alle Hallen

«Diese Beschichtung schützt die Wände vor möglichen Beschädigungen», erklärt Jennifer Luginbühl von Hochbau Stadt Bern auf Anfrage dieser Zeitung. Gearbeitet wird in den derzeit laufenden Herbstferien, kosten wird es rund 20'000 Franken. Am 17. Oktober, wenn die Kinder wieder zur Schule gehen, sollte die Turnhalle wieder benutzbar sein.

Zur unvorhergesehenen Not-Sanierung sagt Luginbühl: Die Erkenntnis, dass in gewissen Verputzen Asbest beigemischt ist, sei neu. Zum Problem wird der asbesthaltige Verputz aber offenbar erst, wenn er beschädigt wird.

Deshalb lässt die Stadt nun alle ihre Turnhallen, in denen solcher Verputz vorkommen könnte, kontrollieren. Wie viele infrage kommen, weiss sie noch nicht. «Zudem», versichert sie, «wird bei jeder künftigen Sanierung – egal, ob es sich um eine Turnhalle handelt oder um ein anderes Gebäude – schon bei der Planung berücksichtigt, dass in den Wandverputzen Asbest enthalten sein könnte.» (Berner Zeitung)