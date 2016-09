Transportunternehmen schmuggelte 275'000 Liter Diesel

Schon in der Kindheit habe er davon geträumt, «eines Tages als Chauffeur durch die weite Welt zu fahren», heisst es auf der Firmenwebsite über Beat Münger. Münger stieg nach dem Bauernlehrjahr bei einem Transportunternehmen ein, kaufte sich 1997 einen Lastwagen und arbeitete als Vertragsfahrer.

Er gründete sein Unternehmen, stellte Personal ein und wandelte schliesslich seine Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft um. Gemäss Website beschäftigt das Unternehmen 43 Mitarbeiter und bietet Transporte in der Schweiz und im ganzen EU-Raum an. Seine Flotte umfasst 26 Sattelschlepper, kurz: Die Geschichte der Beat Münger internationale Transporte AG ist eine Erfolgsgeschichte.

300 Lehrfahrten

Bis die Zollfahndung letzte Woche von einem grösseren Dieselschmuggel berichtete. 275'000 Liter Diesel habe ein «Transportunternehmer aus dem Mittelland» geschmuggelt und so Einfuhr­steuern von 250'000 Franken umgangen. Allein 300 Leerfahrten nach Deutschland habe der Unternehmer durchgeführt, um mit seinen Tanklastwagen günstigeren Diesel in die Schweiz zu holen. Auf weiteren 375 Fahrten habe er die zulässige Höchstmenge von 400 Litern überschritten, aber die Mehrmenge nicht ordentlich beim Zoll angemeldet.

Beat Münger spricht derzeit nicht mit den Medien. Tele M 1 hat diese Woche aufgedeckt, dass er es sei, der nun die Steuern nachzuzahlen habe und mit einer «empfindlichen Busse», so die Zollfahndung, zu rechnen habe.

Während des laufenden Verfahrens übernimmt sein Anwalt Jürg Eberhart den Kontakt zur Öffentlichkeit. Dieser beteuert: «Bei der Beat Münger AG handelt es sich um ein topseriöses KMU, eines, das im Gegensatz zu anderen Transportunternehmen trotz der Währungssituation nicht ins Ausland ausgewichen ist, sondern weiterhin von Suberg aus operiert.» (Berner Zeitung)