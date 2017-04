Töfffahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Kurz vor 16.45 Uhr am Mittwoch kam ein Motorradfahrer, der von Riggisberg her auf der Gurnigelstrasse unterwegs war, in einer Linkskurve von der Strasse ab und stürzte. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, habe er gemäss seiner Aussage einem weissen Auto ausweichen müssen, das ihm im Zuge eines Überholmanövers auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sei.

Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz Verletzungen zu. Er wurde durch eine am Unfall unbeteiligte Automobilistin betreut und ins Spital gefahren.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei sucht nun nach dem weissen Auto, das überholt haben soll, sowie Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 031 634 41 11 entgegen. (mb/pkb)