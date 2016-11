Swissloto: Heute winken 41,8 Millionen

Der Lotto-Jackpot wird immer spektakulärer. Auch am Samstagabend bei der 41. Ziehung gabs keinen Gewinner. Der Jackpot schoss damit auf 41,8 Millionen Franken hoch. Seit Ende Juni ist er nicht mehr geknackt worden. Der Ansturm auf die Lottoscheine dürfte am Mittwoch noch einmal zunehmen, denn am Abend um 19 Uhr ist die nächste Ziehung.

Auch nach Abzug der Gebühren bleibt dem Glücklichen eine sagenhafte Summe. Was man sich mit dem Geld alles leisten könnte, haben wir in der Bildstrecke oben zusammengestellt.

Im August 2014 holte sich ein Glücklicher gut 48 Millionen und auch in diesem Jahr ist bereits ein einzelner Gewinn von 24 Millionen ausgezahlt worden. Übrigens: Der Rekordgewinn ging vor zwei Jahren in den Kanton Bern. (mib)