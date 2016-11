Stichwahl: Wyss entscheidet am Mittwoch

Vor der Stichwahl um das Berner Stadtpräsidium richten sich alle Blicke auf Ursula Wyss (SP) und Franziska Teuscher (Grünes Bündnis). Die beiden Frauen müssen sich bis Donnerstag entscheiden, ob sie zum zweiten Wahlgang am 15. Januar antreten.

Jetzt ist klar: Am Mittwoch wird sich klären, wer seine Kandidatur für das Berner Stadtpräsidium aufrecht erhält. Ursula Wyss (SP) hat sich Bedenkzeit ausbedungen, wie die SP-Co-Präsidentin Edith Siegenthaler am Montag sagte.

Auch die Partei benötige noch ein wenig Zeit, sagte Siegenthaler auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Die SP werde weitere Gespräche mit den Bündnispartnern vom Grünen Bündnis und der Grünen Freien Liste führen.

Aebersold und Nause haben verzichtet

Im ersten Wahlgang vom Sonntag hatte niemand das absolute Mehr erreicht. Zur Stichwahl vom 15. Januar 2017 sind im Prinzip alle fünf gewählten Gemeinderatsmitglieder zugelassen. Michael Aebersold (SP) und Reto Nause (CVP) haben aber bereits verzichtet. Nause sicherte Alec von Graffenried (GFL) seine Unterstützung zu.

Die Kandidatur von Graffenrieds gilt als sicher. Er hatte am Sonntag bei der Stadtpräsidenten- und bei der Gemeinderatswahl das beste Resultat erreicht.

Seine Partei betonte am Montag, von Graffenried habe in allen politischen Lagern Stimmen geholt. Es sei wichtig, dass ein Stadtpräsident in allen Stadtteilen und in allen Kreisen der Bevölkerung breit abgestützt sei.

Offen ist, wie sich die beiden Gemeinderätinnen entscheiden werden. Sie hatten gemeinsam dafür geworben, dass Bern erstmals eine Stadtpräsidentin erhalten solle.

Im ersten Wahlgang vom Sonntag kam Alec von Graffenried auf 13'846 Stimmen. Wyss brachte es auf 12'368 und Teuscher auf 6916 Stimmen. Teuscher schnitt aber bei den Gemeinderatswahlen besser ab als Wyss. (tag/mbu/sda)