Stadt erlaubt Alkoholausschank in Berner Badis

Der Berner Gemeinderat hat entschieden, das Alkoholausschankverbot in den städtischen Frei- und Hallenbädern zu lockern. Er hat die Verordnung über die städtischen Badeanstalten dahingehend angepasst, dass der Verkauf von Spirituosen nach Definition der Bundesverordnung über Getränke (unter anderem Obstbrände, Whisky, Anis, Pastis, Wodka oder Liköre) verboten bleibt, wie der Gemeinderat in einer Medienmitteilung schreibt.

Neu dürfen die Gastronomiebetriebe aber Getränke mit einem gegenüber Spirituosen niedrigeren Alkoholgehalt (beispielsweise Bier, Schaumwein und Wein) ausschenken. Die Änderung tritt am 1. August 2017 in Kraft.Mit seinem Entscheid übernimmt der Gemeinderat die heute übliche Praxis in anderen Gemeinden und Städten. Der bisher erlaubte Konsum von selber mitgebrachtem Alkohol bleibt gestattet.

Zu reden gab das Ausschankverbot zuletzt, als die Stadt Bern neue Pächter für ihre Bäder-Restaurants suchte und sich dabei schwertat. Gastrobetriebe erzielen in der Regel rund ein Drittel ihres Umsatzes mit dem Verkauf von Alkohol. (jaw)