Spaghetti alla Cannabis

Hanf wird heute immer noch hauptsächlich mit Kiffen verbunden. Der Rohstoff ist jedoch eine der ältesten Nutzpflanzen der Menschheit und ein richtiges Allroundprodukt: Man kann Hanf nicht nur rauchen, sondern auch essen und zu Kosmetikprodukten, Seilen, Stoff oder Papier verarbeiten.

Sogar die amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurde angeblich auf Hanfpapier verfasst. Wie viele verschiedene Produkte aus der Hanfpflanze gewonnen werden können, präsentieren Volkan Kaymaz und Yilmaz Simsir in ihrem Geschäft in der unteren Altstadt: Am Freitag eröffnete in der Kramgasse 37 die erste Hanfapotheke der Schweiz.

Die Bezeichnung Apotheke ist jedoch etwas irreführend. Medizinische oder pharmazeutische Produkte findet man in dem Kellergewölbe nämlich keine. Stattdessen bietet die Hanfapotheke verschiedene Lebensmittel wie Hanföl, Hanftee, Hanfsamen oder auch Hanfspaghetti, Kosmetikprodukte und hanfspezifische Produkte wie Tropfen, Hanfblüten oder Extrakte.

Keine Heilversprechen

Die Packungen sind ebenso schlicht gestaltet wie der Verkaufsraum: In der Hanfapotheke dominieren die Farben Weiss und Grün. Auf den Produkten selbst steht jeweils, wie viel Prozent CBD enthalten ist; das Cannabinoid kann als Gegenspieler zum bekannten THC gesehen werden.

Während THC eine psychotische, aufputschende Wirkung hat, gilt CBD eher als beruhigend. Ein Blick auf die Inhaltsangabe zeigt: Alle Produkte sind THC-frei. Ein Fläschchen mit fünf Millilitern 50-prozentigen CBD-Extrakts kostet über 200 Franken. Der Preis sei begründet, erklärt Simsir: «Er lässt sich auf das komplexe Herstellungsverfahren zurückführen. Es handelt sich um Produkte von höchster Qualität.»

Angaben dazu, wie sie genau wirken, findet man jedoch keine. Auch auf Rückfrage erhält man keine Antwort. «Das ist mit Absicht so», erklärt der Branchenspezialist und Zulassungsfachmann Samuel Büechi, der den beiden jungen Geschäftsführern als beratender Apotheker zur Seite steht. «Bislang ist in der Schweiz nur ein Cannabis-Präparat zugelassen, das gegen Spastiken aufgrund von multipler Sklerose hilft.» Weil keine weitere Wirkung von Hanf bewiesen sei, dürfe die Apotheke auch keine Heilversprechen machen.

Forschung läuft auf Hochtouren

Die Forschungen mit Cannabis laufen jedoch auf Hochtouren. Es wird etwa untersucht, ob Hanf Übelkeit lindert oder den Augeninnendruck verringert. Speziell durch die Legalisierung von Cannabis in verschiedenen US-Bundesstaaten hat Hanf in letzter Zeit zunehmend an Beliebtheit gewonnen. So hoffen auch die beiden Geschäftsführer der Berner Hanfapotheke, demnächst medizinisches Cannabis in ihr Angebot aufnehmen zu können.

«Unser Ziel ist es, mittelfristig eine lizenzierte und auf Heilpflanzen spezialisierte Apotheke zu eröffnen», erklärt Yilmaz Simsir. Die Firma Swiss Cannabis züchtet verschiedene Hanfsorten; von reinen THC- und reinen CBD-Pflanzen bis hin zu Mischlingen, die auch verschiedene weitere Cannabinoide enthalten.

Und auch wenn man von ihren Produkten noch nicht berauscht wird, schmecken sie zumindest und tragen zu einer ausgewogenen Ernährung bei, dessen sind sich die beiden Geschäftsleiter sicher. (Berner Zeitung)