Sonne, Stars und eine Ohrfeige

Auch in kleinerem Rahmen gab es grosse Momente: Bei Lissie auf der Zeltbühne, zum Beispiel. Zu Beginn des Konzerts am frühen Nachmittag waren gerade mal ein paar Nasen da. Doch die amerikanische Folkmusikerin und ihre beiden Bandmitglieder – darunter Wunderkind Lewis Keller, der gleichzeitig Schlagzeug (Füsse) und Bass (Hände) spielte – liessen sich nicht beirren. Lissie stand einfach da, sang und spielte Gitarre. Und erzählte, dass sie kürzlich vom hippen Kalifornien nach Iowa gezogen sei. Dort lebe sie auf einer Farm und züchte Bienen. Und je länger sie sang, so schön und so ohne Gehabe und Effekthascherei, desto mehr Leute strömten ins Zelt. Wie die Bienen zu ihrer Königin.