Sie prellte ihre Gläubiger um Millionen

Der Weg aus dem Schuldensumpf ist tückisch, gespickt mit Fallgruben und falschen Abzweigungen. Wer unterwegs nicht aufpasst, landet rasch auf dem Holzweg. Und der führt, wie die folgende Geschichte zeigt, nur zu gerne noch tiefer in den Schlamassel.

Seit Montag muss sich in Bern eine Frau vor dem kantonalen Wirtschaftsstrafgericht verantworten.

Die ehemalige Treuhänderin hatte sich bei rund vierzig Gläubigern, darunter viele ältere und betagte Menschen, Geld geliehen. Eine Menge Geld. Am Ende waren es über 3 Millionen Franken. Zurückbezahlt hat die Beschuldigte davon bloss einen Bruchteil. Versprochene Zinsen entrichtete sie ebenfalls nur spärlich. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderem mehrfachen gewerbsmässigen Betrug vor.

Gläubiger im hohen Alter

Begonnen hatte alles 2003, mit einem gescheiterten Bauvorhaben in einer Seeländer Gemeinde. Die Beschuldigte stand danach mit Schulden in Millionenhöhe da. Den Glauben an das Projekt verlor sie darob allerdings nicht: «Das war ein Fehler, wenn ich heute noch einmal von vorne beginnen könnte, würde ich alles anders machen. Nur läuft das im Leben halt nicht so», erklärte die Frau am Montag dem Gericht.

Jedenfalls versuchte sie sich in den Folgejahren mehrfach und und erfolglos als Investorin. Und dafür brauchte sie Kapital. Mal waren es nur wenige Tausend Franken, mal mehrere Hunderttausend. Weil sie dieses Geld nicht hatte, holte sie es sich anderswo.

Bei Klienten ihrer Treuhandfirma etwa, Menschen, für die sie seit Jahren die Steuererklärung ausgefüllt hatte. Viele von ihnen waren bereits im fortgeschrittenen Alter. Vor Gericht beteuerte die Angeklagte, sie habe diese Gelder einzig zur Schuldendeckung verwendet.

Oder als «Anschubfinanzierungen, um endlich wieder durchzustarten». Eine Version, die der Staatsanwalt stark bezweifelt. Weil sie die Beträge in ihren Büchern nicht sauber auswies. Und darüber hin­aus regelmässig um exorbitante Summen im Casino spielte.

Die Casinobesuche

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass das Grand Casino Bern der Frau allein im Jahr 2004 satte 4,13 Millionen Franken ausbezahlte. Wie viel Geld sie über den gleichen Zeitraum verzockte, konnte die Beklagte indes nicht sagen: «Sie müssen wissen, das ist ein Durchlauferhitzer.»

Sie beteuerte neuerlich: Eingesetzt habe sie nur ihr eigenes Geld. «Die Darlehen habe ich nie im Casino verspielt.» Zudem habe sie allfällige Gewinne dazu verwendet, ausstehende Rechnungen zu begleichen. An einer Spielsucht leide sie bestimmt nicht.

Ob das Gericht dieser Argumentation folgen wird? Im Saal verstrickte sich die Beschuldigte zunehmend in Widersprüche, blieb fahrig in ihren Antworten. Eine glaubwürdige Erklärung für die hohen Casinobeträge blieb sie grösstenteils schuldig. Der Prozess wird morgen fortgeführt, das Urteil folgt voraussichtlich am Montag. (Berner Zeitung)