Schussabgabe bei Verhaftung

Am späten Dienstagabend hielt eine Polizeipatrouille auf der Bielstrasse in Aegerten ein verdächtiges Auto für eine Kontrolle an. Zwei Insassen ergriffen umgehend die Flucht, ein Dritter näherte sich den Einsatzkräften mit einem unbekannten Gegenstand, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Dabei habe er die Anweisungen der Polizisten missachtet. Eine unmittelbare Gefahr sei deshalb nicht auszuschliessen gewesen, sagte Polizei-Mediensprecher Dominik Jäggi am Mittwoch auf Anfrage. Daher sah sich einer der Polizisten zu einem Warnschuss in den Boden genötigt. Daraufhin flüchtete der Mann, wurde aber kurz darauf von den Polizisten gefasst. Auch der Fahrzeuglenker wurde festgenommen. Die zwei geflüchteten Männer konnten nicht gefasst werden, obwohl weitere Patrouillen aufgeboten wurden.

Im Rahmen der Abklärungen vor Ort stellte die Polizei unter anderem mutmassliches Einbruchswerkzeug sicher. Zudem stehe ein Zusammenhang mit bereits laufenden Einbruchsermittlungen im Raum, steht im Communiqué weiter. Die beiden angehaltenen Männer befinden sich aktuell in Haft. (nik/sda)