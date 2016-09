Schrottauto hält Behörden auf Trab

Geisterautos überall

Der Fall des entsorgten Schrottautos in Lyss ist kein Einzelfall. So stand auf dem Parkplatz beim Bowlingcenter Langenthal über ein Jahr lang ein übel zugerichtetes Auto mit französischem Nummernschild. Dessen Besitzerin wurde erfolglos kontaktiert.



Ein ähnlicher Fall mit einem Geisterauto gab es im Parkhaus von Ikea in Lyssach: Ein verlassener Opel Zafira stand dort während zweier Jahre auf einem Behindertenparkplatz. Mehrmals wurde der Halter aufgefordert, das Auto zu entfernen. Schliesslich musste das Ikea letztes Jahr aber selber tun – auf eigene Kosten.



Ebenfalls für Aufsehen sorgte 2015 ein Geisterauto im Berner Liebefeld. Dieses war widerrechtlich und monatelang mitten auf einer Baustelle parkiert. Trotz mehrmaligen Versuchen, den Halter zu kontaktieren, ­wurde das Auto nie entfernt. Schliesslich hat ein Zürcher Abschleppdienst den VW Golf abgeholt. Mit einiger Mühe und mithilfe eines Baggers.sl