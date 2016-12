Schon früher gab es oft grüne Weihnachten

Gibt es morgen weisse Weihnachten? Im Verlauf des Samstags ist eine Störung zu erwarten, die leichte Niederschläge bringt. Die Anzeichen verdichten sich aber, dass die Temperaturen zu hoch sind, als dass es schneien würde – selbst in höheren Lagen. Also wie letztes Jahr: einmal mehr grüne Weihnachten.Früher sei dies anders gewesen, ist immer wieder zu hören.

An Weihnachten habe es meistens Schnee gehabt. Doch die Statistik widerspricht dem, jedenfalls, was die tiefer gelegenen ­Regionen angeht. In Bern zum Beispiel lag seit 1960 über die Weihnachtstage nur gerade ­22-mal Schnee, davon waren es ­8-mal mehr als 5 Zentimeter ­(siehe Grafik). Noch früher war es ähnlich. Die Aufzeichnungen von Meteo Schweiz belegen: In den 85 Jahren von 1931 bis 2015 lag in Bern nur zu 40 Prozent an einem der drei Weihnachtstage Schnee.

Schnee von Dezember bis in den Frühling?

Wie aber sieht es in höheren Gebieten aus? Das höchstgelegene Dorf der Region Bern ist Guggisberg (1115 m ü. M.). Lydia Bucher (83) hat ihr ganzes Leben im ­Vrenelidorf verbracht. Sie arbeitete früher auf der Gemeindeverwaltung und war Zivilstandsbeamtin. Und seit 1998 macht sie Führungen im Vrenelimuseum. «Als ich zur Schule ging, hatte es an Weihnachten mehrheitlich Schnee», sagt sie. In ihrer Erinnerung schneite es in Guggisberg oft schon Ende Oktober oder Anfang November, so wie heute manchmal auch. Richtig eingeschneit habe es meist Ende November. «Und von da an lag meistens Schnee bis im Frühling. Wir ­hatten damals noch richtige Winter hier.»

Nur vereinzelt Schnee

Bruno Trachsel, Wegmeister der Gemeinde Guggisberg, sieht es etwas anders. «In den 30 Jahren, in denen ich hier arbeite, mussten wir an Weihnachten ­relativ selten Schnee räumen.» Es sei vielleicht 8- bis 10-mal ­vorgekommen, glaubt er zu wissen. In den Tagen um Weihnachten sei es oft warm oder regnerisch gewesen.

Das Problem ist: Es existieren keine langfristigen Wetterdaten von Guggisberg. Weder steht eine offizielle Wetterstation dort, noch zeichnet jemand für Meteo Schweiz Temperaturen, Wind, Niederschläge und Schneehöhe auf. Deshalb lassen sich die Erinnerungen der Menschen nicht an Fakten messen. Und Erinnerungen können ungenau sein (siehe Kasten rechts).

Die Temperaturen sind spürbar milder

Immerhin kann man vermuten, dass Schneefall in Guggisberg über die Weihnachtstage eher seltener geworden ist – wegen des allgemeinen Anstiegs der Temperaturen. Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz, sagt es so: «Mit der seit den 1980er-Jahren spürbar milderen Dezembertemperatur verschlechtert sich die Ausgangslage für Weihnachtsschnee in tieferen Lagen.»

«Als ich zur Schule ging, hatten wir hier noch richtige Winter.»



Trotz dieser Erwärmung habe sich die Häufigkeit von weissen Weihnachten in den letzten Jahrzehnten aber nicht verändert, so Bader. Dies zeigten die Daten der Messstandorte im Flachland oder in leicht erhöhten Gebieten. Seit den 30er-Jahren lasse sich kein eindeutiger Trend in die eine oder andere Richtung beobachten. «Dominant bleibt offenbar der Zufall. Ob es auf die Weihnachtszeit hin eine Schneedecke gibt, hängt von der Wetterlage ab, die sich kurz davor entwickelt.» Damit es schneit, wird laut ­Stephan Bader feuchte Kaltluft benötigt, die in der Regel aus ­Norden oder Nordwesten zur Schweiz fliesst.

Die Schneefallgrenze liegt morgen hoch

Morgen fliesst tatsächlich feuchte Luft aus dieser Richtung hierher, doch die Temperatur dürfte zu hoch sein für Schneefall. Die Wetterprognosen sprechen von einer Schneefallgrenze zwischen 1300 und 1600 Metern. Das ist deutlich zu hoch fürs Dorf ­Guggisberg. Auf den Höhenzügen Richtung Voralpen jedoch, die zum Gemeindegebiet gehören, dürfte es reichen: Diese werden an Heiligabend wohl weiss ­werden.

So entstand die Idealvorstellung

Eine verschneite Landschaft gilt für viele Menschen als Idealvorstellung für Weihnachten. Im 17. und im 18. Jahrhundert waren die Winter kälter, womit weisse Weihnachten der Normallfall gewesen sein dürften. Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es strenge Winter. Das Klima war damals jahrelang vom Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien geprägt, der sich bis nach Europa auswirkte.

Die Vorstellung von weissen Weihnachten entstand in der europäischen Folklore ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Hypothese hat Martine Rebetez, Klimaforscherin an der Universität Neuenburg, aufgestellt. Dafür hat sie Weihnachtskarten aus dieser Zeit unter die Lupe genommen. Die erste, in London gedruckte, Weihnachtskarte von 1843 zeigte eine feiernde Menschengruppe umrahmt von Zweigen und Reben. Eine andere Karte zeigte einen Weihnachtsmann und schneefreie Dächer einer Stadt. Der Schnee auf Karten tauchte zwischen 1850 und 1860 auf und wurde bald zur Regel. Einflüsse dafür könnten aus Neuengland in den Vereinigten Staaten stammen oder aus den Hochalpen der Schweiz.

Wetteraufzeichnungen an der Wende zum 20. Jahrhundert zeigen, dass man über die zunehmend milden Dezember erstaunt war. In dieser Zeit entstanden Lieder wie etwa «Leise rieselt der Schnee». Seit dem Lied «White Christmas» von Irving Berlin, das 1947 erschien, gilt die Vorstellung von verschneiten Weihnachten weltweit. Seit den Achtzigerjahren sind weisse Weihnachten in Mitteleuropa eher die Ausnahme.hrh (Berner Zeitung)