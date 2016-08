Schlechte Karten für höhere Steuern

Und die Spez-Sek?

Viele erwarten, dass sich die Bud­getdebatte im Könizer Parlament vor allem um die Spez-Sek am Gymer Lerbermatt drehen wird. Denn der Gemeinderat plant 2017 einen ersten Schritt zu deren umstrittener Abschaffung: Er will in der Lerbermatt keine neuen Siebtklässler mehr aufnehmen und so sparen.



Doch nun stellen die Mitte-Fraktion und die Grünen einen Antrag, der bei den anderen Parteien Chancen hat. Sie verlangen, auf die Massnahme vorerst zu verzichten. Immerhin müsste dafür das Bildungsreglement geändert werden, und weil es so gut wie sicher auch noch zu einem Urnengang kommt, wird die Zeit zu knapp. Stimmt das Parlament zu, ist die Spez-Sek-Diskussion zu Ende, bevor sie begonnen hat.