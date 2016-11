SVP holt vierten Sitz – und die absolute Mehrheit

«Ich habe damit gerechnet, dass alles beim Alten bleibt», beteuert Hans-Ulrich Wegmüller, SVP-Präsident von Moosseedorf, nach der Bekanntgabe der Wahlresultate. Umso mehr freut er sich aber über den vierten Sitz, den seine Partei dazugewonnen hat. Die SVP habe für den Wahlkampf Persönlichkeiten aufgestellt, die im Dorf vernetzt und akzeptiert seien und deren Arbeit von vielen geschätzt werde.

«Wir können damit umgehen, dass wir im Gemeinderat nun die absolute Mehrheit repräsentieren», so Wegmüller. Man werde aber wie bisher gemeinsam mit den anderen Parteien an Lösungen arbeiten, die die Bevölkerung unterstütze.

«Wir sind schockiert»

Aufseiten der Verlierer steht die SP. Die Partei hat einen ihrer Sitze abgeben müssen und ist nun nur noch mit einem Sitz im Gemeinderat von Moosseedorf vertreten. «Wir sind schockiert, weil wir ein solches Resultat überhaupt nicht erwartet haben», sagt die Wahlverantwortliche der ­Sozialdemokraten, Madeleine Thönen, enttäuscht.

Die SP könne sich nicht vorwerfen, zu wenig für die Wahlen gemacht zu haben. Und auch sie betont die gut vernetzten Kandidaten und ihre Leistung für das Dorf. «Diese Arbeit ist aber von der Wählerschaft nicht honoriert worden.»

Es reiche offenbar vielen Leuten, wenn ein Kandidat im Dorf aufgewachsen und in der Feuerwehr aktiv sei, um ihn wählbar zu ­machen. Ausserdem sei sie enttäuscht darüber, dass im neu zusammengesetzten Gemeinderat keine Frau mehr vertreten sein.

Jetzt müsse man schauen, dass der SP-Gemeinderat Stefan Meier das Vizepräsidium behalten könne. «Heute werden wir uns noch den Frust von der Seele reden. Dann gilt es aufzustehen und weiterzuarbeiten», sagt Thönen zum Abschluss.

Langer Weg der Politik

Weniger enttäuscht ist der einzige FDP-Kandidat Michael Krähenbühl, der ohne Chancen auf einen Sitz blieb. «Man muss realistisch bleiben, ich war der Einzige auf der Liste und habe deshalb nicht viel mehr erwartet.»

Die Wahlen in den Gemeinden seien Kopfwahlen, und da er selber erst zwei Jahre im Dorf lebe, sei er noch nicht allzu vernetzt in der Gemeinde. «Wer sich für einen Weg in der Politik entscheidet, weiss, dass es ein langer ist. Beharrlichkeit ist das Stichwort zum Erfolg.»

Die Freie Ortspartei Moosseedorf konnte ihre beiden Sitze mit den bisherigen Kandidaten Werner Feller und Christian Zürcher verteidigen.

Resultate: Gemeindepräsident: Peter Bill (SVP, bisher, still gewählt) Gemeinderat:SVP, gewählt: Peter Bill (1116 Stimmen, bisher), Simon Meier (972, bisher), Peter Kräuchi (904, bisher), Michael Utiger (506). FOM, gewählt: Werner Feller (584, bisher), Christian Zürcher (539, bisher). Ersatz: Mathias Jau (261), Barbara Pulfer (223), Stefanie Hochreutener (215). SP, gewählt: Stefan Meier (505, bisher). Ersatz: Brigitte Hufschmid (389), Beat Eckstein (242), Nadja Pozzi Cueli (223), Louise Lätt (219). FDP, nicht gewählt: Michael ­Krähenbühl (166). (Berner Zeitung)