SVP: Viele schielen aufs Präsidium

Die SVP war es leid, Steigbügelhalter für die FDP zu spielen. Sie wollte wieder einmal selber einen Sitz holen und versuchte es mit dem Alleingang. Und scheiterte. Der Sitzgewinn von Rot-Grün-Mitte sei nicht weiter tragisch, liess Parteipräsident Rudolf Friedli im Nachgang der Wahlen verlauten.

Der Gemeinderat würde sowieso links entscheiden. Am Kurs der SVP – sie ist in der Oppositionsrolle und flutet den Ratsbetrieb mit bürgerlichen Anträgen – werde sich in den nächsten Jahren jedenfalls nichts ­ändern.

Ändern könnte sich in der SVP allerdings personell einiges. Präsident Friedli hatte schon vor den Wahlen intern nicht nur Freunde. Manche würden den enttäuschenden Wahlsonntag nun gerne ihm anlasten. Friedli werde wohl nicht mehr lange Parteipräsident sein, so zwei Insider, die nicht namentlich genannt sein wollen.

In der Partei bringen sich potenzielle Nachfolger in Stellung. Thomas Fuchs wird als solcher genannt. Er selber sagt dazu, dass er sich das Parteipräsidium vorstellen könne. Aber er dränge sich nicht auf. Es spiele auch eine Rolle, wer sonst Interesse bekunde.

«Bin nicht unter Druck»

Lässt sich aus dem Wahlergebnis ein Auftrag der Wähler, wie ein Wechsel an der Parteispitze, herauslesen? Was seine Person betreffe, sicher nicht, sagt Präsident Rudolf Friedli. Er sei schliesslich als Zweitbester gewählt worden. Die SVP habe nur wegen des Proporzverfahrens im Stadtrat einen Sitz verloren. Und die Entscheidung zum Alleingang habe nicht er, sondern die Parteiversammlung getroffen.

Aber er habe schon vor den Wahlen gesagt, er werde das Amt nicht mehr über Jahre weiter ausüben, so Friedli. Dies habe jedoch nichts mit dem Wahlausgang zu tun. «Ich bin intern nicht unter Druck», sagt er. Schon vor vier Jahren habe es Leute gegeben, die gerne seine Position gehabt hätten.

«Bis zum 31. Dezember bin ich der Fraktionschef, danach werden wir sehen.»Rudolf Friedli, Präsident

Ein anderer Wechsel an der Spitze der Stadtberner SVP könnte in Kürze erfolgen, weil der Fraktionspräsident und Wahlkampfleiter Roland Jakob im Stadtrat abgewählt wurde. Er rangiert auf dem zweiten Ersatzplatz. Bleibt es dabei und rutscht er nicht noch in den Rat nach, muss er das Fraktionspräsidium auf die neue Legislatur hin abgeben.

Die Abwahl schmerze zwar, aber die Welt gehe deswegen nicht unter, so Jakob. Wenige Tage nach den Wahlen könne er noch keine Gründe nennen. Nun besprächen die alte und die neue Fraktion gemeinsam das weitere Vorgehen: «Bis zum 31. Dezember bin ich der Fraktionschef, danach werden wir sehen», so Jakob.

Feuz und Beuchat in Stellung

Fragt man in der Partei herum, werden als neuer Fraktionspräsident drei Namen genannt: Erich Hess, Alexander Feuz und Henri-Charles Beuchat. Hess nimmt sich aber bereits selber aus dem Rennen. Er habe das Amt schon einmal ausgeführt, er komme darum nicht infrage, sagt Hess auf Anfrage.

Alexander Feuz ist derzeit Jakobs Stellvertreter. Es sei ein Entscheid der Fraktion, sagt er. Wenn sie wolle, stelle er sich gerne zur Wahl. So oder so werde er weiterhin mit offenem Visier Politik machen.

Und Henri-Charles Beuchat, Stadtrat und in der Parteileitung, hätte «Spass an einer strategischen Aufgabe». Er traue es sich zu und habe die Ressourcen. Auf die Bürgerlichen komme viel Arbeit zu. Die neue Führung müsse dem bürgerlichen Wähler nun Alternativen und Visionen aufzeigen können.Tobias Marti (Berner Zeitung)