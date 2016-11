Rubigen erhält eine Velobrücke über?die Autobahn

Ein weiteres Grossprojekt

Bis zu 23 000 Fahrzeuge sind jeden Tag auf der Bolligenstrasse Nord unterwegs. Sie ist die Einfalls­achse vom Worblental in die Stadt Bern und dient auch als Zubringer zum Autobahnanschluss Wankdorf. Bald soll sie umgestaltet werden: Drei Kreisel – darunter jener bei der Waldau – verschwinden, dafür entstehen Kreuzungen mit modernen Ampelanlagen sowie Busspuren. Zusätzliche Fahrstreifen und Abbiegespuren sollen für einen besseren Verkehrsfluss sorgen.



Seit gestern bis am 21. Dezember liegt das Bauprojekt bei der Stadt Bern und der Gemeinde Ostermundigen öffentlich auf. Eine erste Gelegenheit, zum Projekt Stellung zu nehmen, bot sich während der Mitwirkung im vergangenen Jahr. Damals erntete der Kanton auch Kritik. Darauf hat er nun reagiert und «das Projekt nochmals optimiert», wie die Bau-, Verkehr- und Energiedirektion mitteilt. Die Velostreifen sind breiter geworden, ebenso die Fussgänger- und Velobrücke über die Bahnlinie der SBB. Und die Versickerungsfläche für das Strassenabwasser beim Kreisel Rothus beansprucht neu nur noch ein Drittel der ursprünglich vorgesehenen Fruchtfolgefläche.



Läuft alles nach Plan, gehen die Bauarbeiten in den Jahren 2020 und 2021 über die Bühne. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Kanton auf 25,4 Millionen Franken. Der Grosse Rat ­entscheidet voraussichtlich im Frühjahr 2018 über den ­Kredit.