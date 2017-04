Reitschule will der Polizei einen Wasserwerfer abkaufen

Der alte Wasserwerfer der Kantonspolizei Bern ist in die Jahre gekommen. Wie der «Bund» am Dienstag berichtete, soll dieser darum in absehbarer Zeit durch ein neues, topmodernes Gefährt ersetzt werden.

Seit den Sechzigerjahren wird der Mercedes-Lastwagen in der Stadt Bern an Demonstrationen aufgefahren und zuweilen auch eingesetzt. Letztmals war dies in der jüngsten Krawallnacht vom 25. Februar 2017 der Fall. An jenem Abend wurde der Oldtimer-Wasserwerfer vor der Berner Reitschule gegen Krawallanten eingesetzt, die Strassensperren errichtet und Steine gegen Polizisten geworfen hatten.

Vor der Reitschule soll der alte Polizei-Wasserwerfer auch in Zukunft regelmässig zum Einsatz kommen – zumindest, wenn es nach den Reitschülern selbst geht. Diese haben nämlich am Dienstagabend umgehend auf den Bund-Artikel reagiert und auf Facebook Interesse an der Übernahme des Polizeigefährts kundgetan.

Vorplatz putzen statt Demonstranten verdrängen

Die Reitschüler möchten den Wasserwerfer gemäss eigenen Angaben insbesondere zu Reinigungszwecken verwenden. Man wolle den «alten putzigen» Wasserwerfer übernehmen, um damit «den Vorplatz effektiver putzen» zu können, schreiben sie. Die Betreiber des Kulturzentrums wollen der Polizei in den nächsten Tagen ein Kaufangebot unterbreiten.

Wie ernst es die Reitschüler mit ihrem Kaufangebot meinen und ob ein solches durch die Kantonspolizei Bern überhaupt geprüft würde, bleibt ungeklärt. Fest steht aber: Die Polizei besitzt noch einen zweiten, neueren Wasserwerfer aus dem Jahr 1998. Dieser wird vorerst nicht ersetzt.

