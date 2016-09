Rasender Bernburger in Nobelkarosse

Eigentlich wäre der Morgen des ersten Juli perfekt dafür gewesen, eine Spur ruhiger in den Tag zu starten. Es ist ein Freitag, die Arbeitswoche bald vorbei, die Sonne scheint, in Kürze beginnen in Bern die Sommerferien. Zehn Uhr, die ersten Familien trudeln allmählich im Marzili ein, als auf der Aarstrasse eine Nobelkarosse herangeschossen kommt.

Hier würde Tempo 40 gelten, gleich hinter der Aarstrasse liegt das Freibad. Eine Bäckerei ist in der Nähe, eine beliebte Eisdiele auch. Autofahrer müssen hier jederzeit mit Badibesuchern oder Kindern rechnen, die unachtsam in Badelatschen die Strasse überqueren. Der Fahrer der Nobelkarosse hätte in einem solchen Fall wohl nicht mehr bremsen können. Passiert ist an diesem Freitagvormittag zum Glück nichts weiter. Ausser, dass der Schnellfahrer geblitzt wurde. 31 Stundenkilometer fuhr er zu schnell, der Toleranzwert ist dabei schon abgezogen. Er war in der 40er-Zone mit über 70 Stundenkilometern unterwegs.

Schärfere Bestimmungen

Es war entsprechend dicke Post, die der Mann* von der Staatsanwaltschaft erhielt: «Wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz durch grobe Verkehrsregelverletzung schuldig erklärt», steht im rechtskräftigen Strafbefehl. Die Geldstrafe, zu der der Fahrer verurteilt wurde, ist rekordverdächtig hoch: 18'600 Franken muss er bezahlen. Dazu kommen die Verfahrenskosten. Macht total 19'250 Franken.

Die Höhe der Strafe richtet sich unter anderem nach dem Einkommen des Täters sowie etwa nach dessen Vorleben und wird von einem Gericht bestimmt. Wie kommt es in diesem Fall zu einem derart hohen Betrag? Zum einen leistete sich der Mann vor zwei Jahren bereits ein Vergehen im Strassenverkehr. Die bedingte Geldstrafe bewegte sich damals im vierstelligen Bereich.

Zum andern entspricht er nicht dem landläufigen Klischee des rasenden Junglenkers. Hinter dem Steuer der Nobelkarosse sass ein Herr mittleren Alters, ­Jurist mit eigener Kanzlei, Gutverdiener, Bernburger, Liebhaber der schönen Künste. Kurz: Ein Mann aus bestem Hause. Wie kam es, dass er sich hinter dem Steuer derart vergessen konnte? «Es ist ausserordentlich bedauerlich, dass ich diese Höchstgeschwindigkeit überschritten habe, ich will nichts beschönigen», sagt er auf Anfrage.

Der Mann übt sich in Schadensbegrenzung. Der Vorfall falle zumindest nicht unter die sogenannten Raserbestimmungen. Womit er recht hat. Er ist laut Gesetz kein Raser. Wäre er mit dem gleichen Tempo statt in einer 40er in einer 30er-Zone unterwegs gewesen, er würde im Sinne des Gesetzes als Verbrecher gelten. So lauten seit 2013 die verschärften Strafbestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes. Wer in einer 30er-Zone mit 70, in einer 50er-Zone mit 100, bei Tempo­limit 80 mit 140 Stundenkilometern unterwegs ist, gilt als Raser und wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis vier Jahren bestraft. Auch kann der Richter anordnen, dass das Fahrzeug des Täters eingezogen und verwertet wird.

Im Falle des schnellen Burgers wäre diese Massnahme wohl gar nicht schlecht gewesen. Er könnte zu Fuss eine Spur ruhiger in den Tag starten.

*Name der Redaktion bekannt (Berner Zeitung)