Raiffeisenbank entlässt den Chef

Die Medienmitteilung erinnert an das, was vor drei Jahren in Riggisberg passiert ist – und doch lassen sich die beiden Fälle in vielem nicht miteinander vergleichen. Verwaltungsratspräsident Bernhard Riem jedenfalls wird nicht müde, dies zu betonen, wenn er bestätigt: Die Raiffeisenbank Grauholz trennt sich per sofort von ihrem Bankleiter Hans-Jörg Furer. Furer hatte 23 Jahre für die in Schönbühl beheimatete Bank und ihre Vorgängerinnen gearbeitet, davon über die Hälfte in seiner Chefposition.

Auch die Spar- und Leihkasse Riggisberg hatte sich im Herbst 2013 Knall auf Fall von ihrem operativen Chef getrennt. Und auch damals wurden – genau wie im aktuellen Fall in der Region Grauholz – unterschiedliche Auffassungen in der Unternehmensführung als Grund für die Trennung angegeben. Erst später, als die Spar- und Leihkasse Rechnung über das Jahr 2013 ablegte, wurden die Gründe klar.

Der Riggisberger Bankleiter hatte auf ein zu akzentuiertes Wachstum hingearbeitet, hatte aus­serhalb des Stammgebiets Hypothekarkunden akquiriert, war damit auch unübliche Risiken eingegangen. Die Ausleihungen nahmen in der Folge viel stärker zu als der Zufluss von Spargeldern, der Deckungsgrad sank um fast 8 Prozentpunkte auf gut 80 Prozent, Wertberichtigungen waren nötig. Dafür mussten gar stille Reserven aufgelöst werden.

Ersatz bis im Sommer

Bei der Raiffeisenbank Grauholz dagegen liegt die Sache anders. Riem wiederholt es, erklärt, dass «wir sehr gut auf Kurs sind». Die Ausleihungen nähmen im Gleichschritt mit dem Zufluss an Spargeldern zu, «unsere Hypotheken sind zu 86 Prozent eigenfinanziert». Im Branchenvergleich sei das komfortabel.

Und noch etwas: Während Riggisberg vorübergehend einen aussenstehenden Sanierer beizog, übernimmt in der Region Grauholz der bisherige Stellvertreter Claudio Baldelli die interimistische Leitung. Die Stelle des Vorsitzenden wird ausgeschrieben, und Riem hofft, sie bis nächsten Sommer wieder besetzt zu haben.

Das Geschäft scheint also zu laufen – wieso Furer dann gehen musste? Riem betont weiter, dass sich der scheidende Bankchef nichts strafrechtlich Relevantes habe zuschulden kommen lassen. Die Frage, ob die Probleme demzufolge im zwischenmenschlichen Bereich lägen, lässt er offen. Furer selber will sich im Moment nicht weiter äussern.

Von mittlerer Grösse

Die Raiffeisenbank Grauholz ist aus den Genossenschaften Fraubrunnen, Schüpfen und Uettligen heraus entstanden. Mit einer Bilanzsumme von 865 Millionen Franken gehört sie zu den mittelgrossen Banken der Raiffeisengruppe. (Berner Zeitung)