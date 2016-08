RBS: Bahnverkehr zwischen Bern und Worblaufen unterbrochen

Seit kurz vor 14 Uhr verkehren auf allen RBS-Linien zwischen Bern und Worblaufen keine Züge mehr. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung, wie Fabienne Thommen, Leiterin Kommunikation beim RBS, auf Anfrage erklärt. «Die Störung hat keinen Zusammenhang mit dem Fest», so Thommen. «Wir haben aber natürlich sehr viele Besucher, die zwischen den verschiedenen Festorten in Bern, Jegenstorf und Solothurn hin- und herfahren möchten.»

RBS-Betriebsstörung zwischen Bern und Worblaufen! Ersatzbusse werden aufgeboten. Es ist leider mit grösseren Verspätungen zu rechnen. — Regionalverkehr BeSo (@RBS_ch) 27. August 2016

Derzeit ist man daran, Bahnersatzbusse aufzubieten, die dann ab Bern Bahnhofplatz nach Worblaufen und zurück fahren werden. Fahrgäste, die mit der S8 von Jegenstorf oder mit der Linie RE von Solothurn her kommen, können in Zollikofen auf die BLS-Linie S3 umsteigen und so nach Bern fahren.

Die Dauer der Störung ist bisher nicht bekannt. (chh/pd)