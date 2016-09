Prostituierte suchen vermehrt in den Gassen nach Freiern

Frauen aus Nigeria

Die meisten Frauen, die die Fremdenpolizei in der Altstadt kontrolliert, stammen aus Nigeria.



Rund 50'000 nigerianische Prostituierte gibt es laut internationalen Organisationen in Europa. Die Frauen prostituieren sich oft, um sich von den Schulden für die Reise freizukaufen.



«Eine Reise kostet bis 30'000 Franken», sagt Alexander Ott, Polizeiinspektor der Stadt Bern.



Viele Frauen sind Opfer von Menschenhandel. Weil sie sich aber vor Repressionen im Heimatland fürchten, getrauen sie sich nicht, gegen die Täter auszusagen.



Eine Rolle spielt auch ein Vodoo-Zauber, der in gewissen Regionen Nigerias praktiziert wird. Bevor die Frauen ihre Reise nach Europa antreten, müssen sie an einem sogenannten Juju-Ritual teilnehmen.



Das Ritual bindet jungen Frauen an die Menschenhändler. In Trance müssen die Frauen schwören, dass sie diese Leute niemals verraten.



Dabei werden den Frauen auch Brandwunden zugefügt. «Der Juju-Kult macht die Frauen zu Sklavinnen», sagt Ott.