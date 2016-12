Postauto bleibt noch aussen vor

Wann kann das Postauto endlich direkt ans Gleis fahren? Das fragt sich in Thörishaus Dorf so mancher. Immerhin ist die auf ehemaligem Land der SBB entstandene und getreu ihrem wellenartigen Grundriss Zic Zac genannte Überbauung seit einem halben Jahr fertig. Mitsamt ihrem Umschwung, der gleichzeitig als Zufahrt zu Bahnhof und Bushaltestelle dient – aber eben, die Postautos halten noch immer vorn an der Sensemattstrasse und fahren weiter ins nahe Industriegebiet, wo sie auf einem privaten Platz wenden.

Wegrecht fehlt

Das wird noch eine Weile so bleiben, wie Rudolf Käser als Abteilungsleiter Verkehr und Unterhalt in Köniz sagt. Denn nach wie vor ist auf der Parzelle kein Wegrecht zugunsten der Öffentlichkeit eingetragen. Als die SBB das Land an die Vorsorgestiftung Previs verkauften, sicherten sie sich mit einem entsprechenden Vermerk im Grundbuch nämlich nur insoweit ab, als die neue Eigentümerin Lärm, Erschütterungen und weitere Unannehmlichkeiten des Eisenbahnbetriebs klaglos dulden muss.

Im Zusammenhang mit diesem Eintrag wird Köniz die Previs ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Bereich, auf dem regelmässig schwere Fahrzeuge wie das Postauto unterwegs sind, erhöhten Anforderungen genügen muss. Im Besonderen gilt das für Elemente wie den Belag und die Regenabflussrinnen, die nur zu rasch Schaden nehmen, wenn zu grosse Kräfte auf sie einwirken. Köniz wolle sicher sein, später nicht für Reparaturen aus genau diesen Gründen geradestehen zu müssen, sagt Dienstzweigleiter Rolf Blaser dazu.

Planerisch so vorgegeben

Käser und Blaser gehen davon aus, dass es wohl Frühling wird, bis das Wegrecht eingetragen und der Weg fürs Postauto frei ist. Zumal neben der Previs auch die SBB in die Verhandlungen miteinbezogen sind, was die Sache verkompliziert: Sie haben das Land direkt am Gleis und damit jenen Teil des Bahnhofareals behalten, auf dem die Bushaltestelle geplant ist.

Dem Eintrag wird sich die Previs nicht verschliessen, wie der für die Zic-Zac-Überbauung zuständige Sandro Haenni versichert. Man habe immer gewusst, dass die Gemeinde die Bahnhofzufahrt und die Wendeschlaufe für das Postauto um eines der neuen Gebäude herumführen wolle. Die planerischen Vorgaben für das Projekt hätten dies so vorgesehen. (Berner Zeitung)