Portners verlassen den Bären

Das Restaurant Bären in Schwarzenburg ist das Elternhaus von Rudolf Portner. Hier ist der 66-jährige Koch und Wirt aufgewachsen. Nach einem längeren Aufenthalt in Kanada übernahm er von seiner Mutter 1977 das Restaurant. Und amtete 40 Jahre lang als Koch. Seine Ehefrau Marlise ist seit 30 Jahren dabei. In all den Jahren betreute sie die Gäste, und er kümmerte sich um das, was auf den Tisch kommt.

Den Bären haben sie 2014 verkauft und umgebaut, blieben aber noch als Pächter. Das schreibt sich in einem Satz so leicht dahin, ist aber in Tat und Wahrheit eine Geschichte von 13 Jahren. «2001 haben wir ein Baugesuch eingereicht, um im zweiten und dritten Stock Wohnungen zu bauen», erzählt Rudolf Portner. «Die Bewilligung kam erst 2014.» Es war die wohl grösste Belastung für das Ehepaar.

13 Jahre gewartet

Der Umbau war naheliegend, denn die Hotelzimmer wurden nicht mehr benötigt, weil man keinen Lift einbauen konnte. Das Haus steht unter Denkmalschutz. Ein Problem war der Ratsherrensaal im ersten Stock. Dessen Stuckaturen und das Täfer mussten beim Bau der Wohnungen erhalten bleiben, damit der frühere Zustand mehr oder weniger mühelos wieder hergestellt werden könnte. So zog sich das Baubewilligungsverfahren unendlich lange hin. «Die Denkmalpflege hat beispielsweise monatelang vom Keller bis in den Estrich jede einzelne Leiste im Haus fotografiert und ausgemessen», sagt Portner.

Heute kann das Paar darüber lachen, die beiden freuen sich, dass der Käufer der Liegenschaft, ein guter Freund, mit dem Kauf zugewartet hat, bis die Baubewilligung da war.

Auf Bewährtes gesetzt

Jetzt, wo das Haus von unten bis oben saniert ist, wollen Portners gehen. Am kommenden Samstag ist das Paar zum letzten Mal im Restaurant tätig. Ihre Nachfolger Franziska Ilg und Patrick Germann werden am 1. August mit einem Tag der offenen Tür wieder eröffnen.

Die beiden jungen Gastronomen wollen das Konzept ihrer Vorgänger übernehmen, die immer auf Bewährtes gesetzt haben. «Wir haben die Speisekarte zwar bis sechsmal pro Jahr geändert, in der Küche schauten wir vor ­allem auf gleich bleibende Qualität», sagt Marlise Portner. Im Herbst gabs Wild, im Frühling Spargeln und im Sommer etwas Leichtes. Die Gäste haben das geschätzt.

Neben der täglichen Arbeit wurden im Bären auch Lehrlinge ausgebildet, mindestens 30 absolvierten ihre Ausbildung erfolgreich. «Einige der Köche sind selber Wirtsleute geworden», sagt Marlise Portner.

Immer da gewesen

Das Wirtepaar war immer persönlich für seine Gäste da. Für private Kontakte blieb wenig Zeit. Das wird sich jetzt ändern. Portners sind schon weggezogen und freuen sich, ein ganz normales Leben führen zu können. Dieses wird allerdings erst nach der Übergabe des Restaurants stattfinden. «Bis dahin gibt es noch einiges zu tun», sagt Rudolf Portner, der sich ganz aus dem Berufsleben zurückziehen will. Seine Frau ist erst 53 und möchte sich beruflich neu orientieren. Das habe aber keine Eile. Sind die Türen des Bären geschlossen, gehts vorerst einmal in die Ferien.

(Berner Zeitung)