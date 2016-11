«O Tannenbaum» auf dem Bahnhofplatz

Bald leuchtet er wieder, der grosse Weihnachtsbaum auf dem Berner Bahnhofplatz. Der Aufbau erfolgt am 29. und 30. November. Am Donnerstag, 1. Dezember wird er dann geschmückt und kann bis am 3. Januar 2017 bewundert werden.

Die Rotfichte stammt aus einem Privatgarten in Herrenschwanden, ist rund dreizehn Meter hoch und hat einen Durchmesser von sechs Metern. Das schreibt die Vereinigung Idée Bern, die sich für die Berner Weihnachtstradition engagiert.

Im Jahr 2014 hatten Idée Bern und die Bern Expogroup den Weihnachtsbaum zurück in die Stadt geholt und die Tradition am Bahnhof neu lanciert. Dies nachdem der Weihnachtsbaum in den Jahren 2012 und 2013 wegen der Ton- und Lichtshow «Rendezvous» nicht auf dem Bundesplatz aufgestellt werden konnte.

Eine tragende Rolle bei der Finanzierung habe dieses Jahr die Stadt Bern gespielt, heisst es weiter. Der Gemeinderat habe für die Umsetzung die finanzielle Unterstützung zugesichert. (mbu/pd)