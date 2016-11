«Niemand baut gern neue Strassen»

Keine Konkurrenz

In Münsingen wird die Wahl des Gemeindepräsidenten künftig vorgezogen. Gemäss einer neuen Bestimmung findet die Wahl jeweils bereits im zweiten Quartal statt. Die entsprechende Reform wurde kürzlich vom Stimmvolk gutgeheissen. Damit sollen Kandidierende ihre berufliche Zukunft besser planen können. Nun wurde als Wahltermin der 21. Mai 2017 festgelegt. Allerdings sieht es zum jetzigen Zeitpunkt nicht nach einer Kampfwahl aus. Der amtierende Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne) will wieder antreten. Die anderen Parteien wollen dem 57-Jährigen das Amt nicht streitig machen. Dies zeigt eine Umfrage. «Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht», sagt etwa EVP-Präsident Werner Fuchser. Das Gleiche gilt für die SP. «Wir greifen nicht an», so Präsident Roland Beeri. Auch die SVP als zweitstärkste Münsinger Partei hegt keine Ambitionen. Er habe keine Kenntnis von Interessenten in den eigenen Reihen, sagt Präsident Urs Baumann. «Und wir sind zufrieden mit Beat Moser.» Die Wahl des Gemeinderats und des Parlaments findet erst im November 2017 statt. rei