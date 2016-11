Neue Misstöne zum Dreiklang

«Wir könnten mit dem Bau des Dreiklangs beginnen.» Andreas Wälti, Prä­sident der Worber Investorengruppe Dreiklang Hofmatt AG, spricht im Konjunktiv. Denn bauen kann die AG wegen einer Beschwerde gegen die Baubewilligung nicht. Die Situation ist verzwickt, drei Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen sind involviert.

Da ist einmal die Bauherrin, die Dreiklang Hofmatt AG. Sie möchte die Überbauung mit 60 Wohnungen und einem Aldi-Laden auf dem Platz vor der Eishalle möglichst bald beginnen. Denn Aldi könne sich vom Vertrag zurückziehen, wenn Mitte 2017 die Baubewilligung nicht rechtsgültig ist. Diesen Mieter zu verlieren, wäre für die AG jedoch fatal.

Beteiligt ist auch die Gemeinde Worb als Eigentümerin des Areals. Zwar werden dort zur Bauzeit des Dreiklangs 120 öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Zu wenig für den Wislepark und das Militär, das dort oft untergebracht ist, findet der Gemeinderat. Als Ersatz soll der «Multifunktionsplatz Stärnematt» geschaffen werden, der – zeitweise – als Entlastung dienen könnte. Das Parlament hat den Kredit dafür bereits bewilligt, das Baugesuch ist eingereicht.

Anwohner machen Druck

Als dritte Partei mischt die Wohngenossenschaft Hawo mit. Sie will verhindern, dass direkt vor ihren Häusern der Parkplatz Stärnematt inklusive Zufahrt entsteht. Die Genossenschaft hat einen Trumpf in der Hand: den Zeitdruck des Dreiklang-Projekts. Nach Ablehnung ihrer Einsprachen gegen die Baugesuche des Parkplatzes und des Dreiklangs hat die Hawo bei der kantonalen Baudirektion Beschwerde eingereicht. Die Genossenschaft fordert eine Wiederholung der Volksabstimmung zum Dreiklang, weil unterdessen Änderungen am Projekt vorgenommen worden seien.

Das stimmt: Eines der unterirdischen Parkgeschosse wurde gestrichen, und zwei Häuser dürfen höher gebaut werden als ursprünglich vorgesehen. Doch diese Bestimmungen sind im Rahmen einer Teilortsplanungsrevision rechtskräftig geworden. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass die Beschwerdeführer durchkommen. Bis zum Entscheid blockieren sie aber den Baubeginn. Die Hawo habe signalisiert, dass sie die Beschwerde zurückziehe, sofern der Multifunktionsplatz Stärnematt nicht realisiert werde, weiss Andreas Wälti. «Aus unserer Sicht muss sich die Gemeinde nun dringend bewegen und das Baugesuch für die Stärnematt sofort zurückziehen.» Sonst gefährde sie das ganze Dreiklang-Projekt.

Gemeinderat sucht nach Lösung

Der Ball liegt also beim Gemeinderat. Am Montag hat dieser an seiner Sitzung das Thema beraten. Von einem Rückzug des Stärnematt-Baugesuchs ist jedoch nicht die Rede. «Der Prozess ist am Laufen, wir arbeiten daran, eine gute Lösung zu finden», sagt Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP). Gespräche mit der Dreiklang Hofmatt AG und der Hawo seien geführt worden, weitere würden folgen. Auf den Stärnematt-Parkplatz zu verzichten, sei nicht einfach so möglich, weil der Grosse Gemeinderat (GGR) dazu Ja gesagt habe. Eine allfällige Verzichtvorlage könnte dem dannzumal neu gewählten Rat erst im März vorgelegt werden, so Gfeller. (Berner Zeitung)