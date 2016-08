Nachbar ist gegen Verdichtung

Innere Verdichtung ist gegenwärtig ein häufig gebrauchter Begriff. Wenn in bebauten Quartieren mehr Wohnraum geschaffen werden soll, ist dies aber oft mit Misstönen verbunden. Dies zeigte sich am Mittwoch am Berner Ver­waltungsgericht. Im Gerichtssaal ging es um ein Projekt in Bremgarten. Dort soll ein Einfamilienhaus zu einem Doppelhaus erweitert werden.

Einer der Nachbarn war mit mehreren Punkten des Baugesuchs nicht einverstanden. Er störte sich unter anderem an der Dachgestaltung mit Lukarnen und am Material des Daches aus Titanzink. Im weiteren kritisierte er den zu kleinen Gebäudeabstand. Der Regierungsstatthalter hatte seine Einsprache abgelehnt, die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) bestätigte diesen Entscheid.

Der Anwalt des Beschwerdeführers kritisierte gestern, die Gemeinde habe eine Ausnahmebewilligung erteilt, das höhle die Bauvorschriften aus. Und: Ohne die Ausnahme sei es nicht möglich, das Bauvorhaben auszuführen. Insbesondere seien die Lukarnen im Dach nicht nach hinten versetzt, womit der Dachrinnenrand nicht durchgehend sei.

Im Quartier sei ein solches Dach unüblich und beeinträchtige das Strassen- und Ortsbild. Zudem müsse der Gebäudeabstand von der vordersten Gebäudekante am Haus des Beschwerdeführers gemessen werden, also von der Vorderfront des Balkons. Somit seien die verlangten 15 Meter nicht eingehalten.

Dem widersprach der Anwalt des Bauherrn. «Der Balkon des Nachbarn entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften und wäre eigentlich illegal», sagte er. Wenn schon, stehe dessen Haus wegen des Balkons zu nahe an der Privatgrenze seines Mandanten. Die Ausnahmebewilligung, so der Anwalt, wäre gar nicht nötig gewesen, weil ein Artikel im ­Baureglement die Gemeinde ermächtige, von bestimmten Gestaltungsvorschriften abzuweichen, soweit die Fachberatung zustimme. Damit müsse hier keine Ausnahme erteilt werden.

Entschieden ist noch nichts. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist erst in einigen Wochen zu erwarten. (hrh)