Nach Auseinandersetzung: Drei Männer verletzt, ein Mann in Haft

Am frühen Montagmorgen ist es in Biel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Um zirka 6.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es vor einer Liegenschaft an der Poststrasse zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Anlässlich einer privaten Veranstaltung seien in der betreffenden Liegenschaft mehrere Personen aneinander geraten, wobei drei Personen verletzt wurden. Ein Mann begab sich selbständig ins Spital. Zwei weitere Männer wurden leicht verletzt.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft hat die Polizei in der Liegenschaft eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurden 15 Personen angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Darunter befand sich auch ein 28-jähriger Mann, der als ein mutmasslicher Täter der Auseinandersetzung identifiziert werden konnte. Dieser befindet sich nach wie vor in Haft.

Anlässlich der Hausdurchsuchung wurden insbesondere diverse Nichtfeuerwaffen, Betäubungsmittel sowie mutmassliches Deliktsgut aus Einbruchdiebstählen sichergestellt. Die Kantonspolizei Bern hat unter Beizug von verschiedenen Spezialdiensten umfangreiche Ermittlungen zum Hergang der Ereignisse sowie zu den Sicherstellungen aufgenommen. (ngg/pkb)