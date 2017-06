Mulmiges Gefühl im 16. Stock

Rolf Schneider steht in seiner Wohnung im obersten Stock eines Hochhauses in Hinter­kappelen. Vom 16. Stockwerk aus reicht der Blick über den Wohlensee bis hin zum Bantiger. Seit über dreissig Jahren wohnen er und seine Frau am Kappelenring.

Das Gebäude selbst steht bereits seit 1973 dort. Es wurde demnach im selben Jahrzehnt gebaut wie das Hochhaus in London, das vergangenen Dienstag einem Feuer zum Opfer fiel. Siebzehn Tote forderte der Brand. Angesichts der vielen Vermissten wird diese Zahl wohl noch steigen.

Ein mulmiges Gefühl habe ihn überkommen, als er die Bilder aus der englischen Metropole gesehen habe, erzählt Schneider in seinem Wohnzimmer. Nachdem er die Nachricht auf seinem Smartphone gesehen hat habe er sofort CNN eingeschaltet und alles mitverfolgt. «Die Flammen waren gewaltig», beschreibt der 81-Jährige das Gesehene. Das gebe einem schon zu denken.

In Brandschutz investiert

Das Thema Feuer sei für die Bewohner der fünfzig Eigentumswohnungen jedoch kein unbekanntes Terrain. Vor einigen Jahren sei im Hochhaus der Brandschutz erneuert worden, erzählt der ehemalige FDP-Grossrat. «Damals wurde uns klar, was alles passieren könnte, wenn ein Feuer ausbricht.»

Der Brandschutz sei völlig unzureichend gewesen. «So wie früher die Häuser halt gebaut wurden.» Zum Beispiel sei die Eingangstür gegen innen aufgegangen. «Das kann zu gefährlichen Situationen führen während eines Brands.» Es sei deshalb wichtig, dass ältere Gebäude aufgerüstet würden.

«Bei ei­ner Übung wurden wir von der Feuerwehr genaustens instruiert, was wir zu tun haben.»Rolf Schneider

Am Kappelenring sei dies geschehen. «Wir haben damals viel in den Brandschutz investiert», sagt er auf dem Weg zur Eingangstür. Dort zeigt er die Brandschutztür, die im Zuge der Arbeiten erneuert wurde. «Bei einem Feueralarm geht sie automatisch zu.» Damit könnten sich Feuer und Rauch nicht im Treppenhaus ausbreiten. Denn dieses diene als Fluchtweg.

An der Wand gegenüber der Wohnungstür befindet sich ein Alarmknopf. Darunter hängt ein Zettel mit Informationen, wie man sich im Fall eines Brands verhalten muss. «Bei ei­ner Übung wurden wir von der Feuerwehr genaustens instruiert, was wir zu tun haben», erzählt Schneider.

Beim Haupteingang des Hochhauses ist zudem eine elektronische Tafel angebracht, die der Feuerwehr im Brandfall anzeigt, wo es im Haus brennt. «Solche Sachen sind wichtig in grossen Gebäuden.» Und sie steigern das Sicherheitsgefühl.

Flucht über Balkone

Ganz vergessen ging der Brandschutz aber auch in früheren Jahren nicht: Beim Bau wurde ein Fluchtweg eingerichtet. Auf dem Balkon zeigt Schneider auf die metallische Abdeckung. «Darunter versteckt sich eine Luke.» Diese lasse sich mit einem Schlüssel öffnen.

«Über Sprossen gelangen wir auf den unteren Balkon.» Dort gebe es eine weitere Luke, die auf den nächsten Balkon führt. So geht es weiter bis zum zehnten Stockwerk. «Bis dahin reichte damals die Feuerwehrleiter.» (Berner Zeitung)