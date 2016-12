Mit fiktiven Verträgen über 420'000 Franken ertrogen

Eine 45-jährige Frau und ein 69-jähriger Mann, ertrogen mehrere hunderttausend Franken mit betrügerischen Tricks: Mit umfangreichen und professionell aussehenden Dokumentationen gingen sie auf die Suche nach Angstellten für eine nicht existierende Tierstiftung.

Dabei schlossen die Schwindler Arbeitsverträge für fiktive Stellen innerhalb der Stiftung ab. Sie boten Personen eine angebliche Kaderstelle an, woraufhin diese eine bestimmte Einlage in einen Rentenfonds leisten mussten. Mit mehreren Geschädigten wurden zudem Darlehensverträge unterzeichnet.

Ingesamt heimsten die Betrüger so 420'000 Franken ein. In vereinzelten Fällen zahlten die beiden Darlehen teilweise oder vollständig zurück. An zwei Personen wurden zudem kleine Beträge als sogenannte Lohnvorschüsse ausgerichtet. Für die zehn bekannten geschädigten Personen verbleibt somit eine Schadensumme von über 360'000 Franken.

Auf den Schwindel aufmerksam wurden die Behörden erstmals im Mai 2015. Eine Bürgerin meldete bei der Kantonspolizei Bern, dass sie ein unseriöses Stellenangebot einer Stiftung erhalten habe, zu dem ein Vorsorgeplan mit hohen Renditen gehörte. Nach weiteren Abklärungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um eine fiktive Stiftung handelte.

Nach der Festnahme des betrügerischen Duos im im Oktober 2015 verbrachten sie einen Monat in Untersuchungshaft. Aus dieser wurden sie Mitte November 2015 wieder entlassen. Sowohl die Frau als auch der Mann werden sich wegen Betrugs sowie Urkundenfälschung vor der Justiz zu verantworten haben. (tpu/bkp)