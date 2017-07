Mit 52! Pedro Lenz wird Vater

Und wieder gibt es freudige News aus dem Hause Lenz. Gerade mal vor zwei Wochen erfuhr die Öffentlichkeit über Pedro Lenz' Liebesglück mit der TeleBärn-Moderatorin Rahel Grunder. Nun sickerte eine weitere frohe Botschaft via Medien an die Öffentlichkeit: Der erfolgreiche Berner Autor («Dr Goalie bin ig», «Di schöni Fanny») soll erstmals Vater werden – und das mit 52 Jahren!

Wie der «Sonntagsblick» berichtet soll seine Freundin im 4. Monat schwanger sein. Bestätigt haben die beiden dies zwar noch nicht, doch im Umfeld der zwei Verliebten wisse man durchaus Bescheid darüber.

Pedro Lenz und Rahel Grunder, die übrigens die Tochter des Berner BDP-Nationalrats Hans Grunder ist. sollen schon länger ein Paar sein, doch gaben sie sich in der Öffentlichkeit stets zurückhaltend. In den letzten Wochen jedoch sah man die beiden, die einen Altersunterschied von 24 Jahren trennt, des Öfteren zusammen an Anlässen wie der Solätte in Burgdorf oder an einem YB-Match. (mib)