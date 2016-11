Mit 36 Prozent zur absoluten Mehrheit

Es war eng, ganz eng sogar. Zwei Stimmen fehlten der BDP gestern bei den Wahlen für den Einzug in den Gemeinderat Münchenbuchsee. Damit gingen alle vier Sitze, ­welche die bürgerliche Listenverbindung aus SVP, BDP und FDP holte, an die SVP. So stellt die grosse Volkspartei in der nächsten ­Legislatur vier der sieben ­Gemeinderäte. Dies mit einem Wähleranteil von knapp 35,8 Prozent. Irgendwie unlogisch, aber die ­Regeln des Proporzes und der Listenverbindungen treiben manchmal seltsame Blüten. Und so wurden die Sitze in Buchsis ­Exekutive verteilt.

Der erste Schritt ist gut nachvollziehbar. Die Stimmen der beiden Listenverbindungen wurden zusammengezählt. Auf die Bürgerlichen entfielen 52,4 Prozent, auf Mitte-links 47,6 Prozent. Folglich erhielt der Block mit mehr Wählerstimmen vier Sitze, der andere drei Sitze. Im zweiten Schritt wurden die Sitze innerhalb der Listenverbindung auf die Parteien verteilt. Während im Mitte-links-Lager die Sitze etwa den Stärken entsprechen, kam es auf der bürgerlichen Seite zu einer Verzerrung.

Zwei Rechnungen

In einer ersten Phase wurde eine Verteilzahl bestimmt. Diese ergibt sich aus der Stimmenzahl aller Partner geteilt durch fünf (Anzahl Sitze plus eins). Anschliessend wurde die Stimmenzahl der einzelnen Parteien durch diese Verteilzahl dividiert. Ohne Wenn und Aber erhielt die SVP drei Sitze.

Für das verbleibende Mandat wurde für jede Partei eine neue Rechnung angestellt: die Stimmenzahl geteilt durch die bereits erhaltenen Sitze plus eins. Für die SVP ergab sich ein Quotient von 1896,5. Jener der BDP lag bei 1895. Mit zwei Stimmen mehr wäre der Sitz an die BDP gegangen. Damit haben die FDP und die BDP zwar mit der Listenverbindung die bürgerliche Wende im Gemeinderat mit herbeigeführt, am Ende waren sie reine Stimmenlieferanten für die SVP.

Der Algorithmus für diesen Proporz geht auf den Physiker Eduard ­Hagenbach-Bischoff zurück. Die Berechnungsmethode heisst deshalb Hagenbach-Bischoff-Verfahren.

Grosse im Vorteil

Der Fall Münchenbuchsee könnte sich anderswo auch ereignen. Die Sitze bei den Nationalrats- und Berner Grossratswahlen werden nach diesem Modell verteilt. Viele Gemeinden im Kanton benützen dieses Hagenbach-Bischoff-Verfahren ebenfalls. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung schlägt es in seinem Musterreglement vor. Die Gemeinden sind aber frei, ein anderes System zu wählen.

Auf nationaler und kantonaler Ebene gab es Vorstösse, den Proporz anders zu berechnen. Sie wurden jedoch abgelehnt. In seiner Antwort auf eine Motion im Grossen Rat räumte der Berner Regierungsrat ein, dass das Verfahren Hagenbach-Bischoff zu Verzerrungen führen könne und tendenziell grössere Parteien bevorzuge. Aber es sei fest verankert, breit akzeptiert und für die Stimmberechtigten transparent und verständlich. Oder? (Berner Zeitung)