Mehr als ­Retuschen

Die neuen Könizer Regelungen für Abgangsentschädigungen bringen einschneidende Änderungen mit sich. Das ist gut so. Dass die Gelder für abtretende Gemeinderatsmitglieder deutlich gekürzt werden, war nicht zu erwarten.

Insbesondere der Gemeinderat machte sich vorerst zögerlich ans Werk. Seine ersten Revisionsvorschläge gingen vor einem Jahr deutlich weniger weit als das, was jetzt vorliegt.

Das neue Reglement ist griffiger und transparenter und bietet immer noch eine faire Abgangslösung. Es ist mehr als zeitgemäss, dass man auch Gemeinderatsmitgliedern zumutet, sich neu zu orientieren, wenn sie aus dem Gremium ausscheiden. Die Zeiten der goldenen Fallschirme sind vorbei.

In Köniz allerdings noch nicht ganz: Der aktuelle Gemeinderat setzt zwar mit seinen Kürzungsvorschlägen ein Zeichen. Doch wird die Gemeinde an Urs Wilk, Katrin Sedlmayer und Rita Haudenschild happige Zahlungen leisten müssen. Das bleibt in Zeiten des hohen Spardrucks ein Wermutstropfen.

lucia.probst@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)