Medaillentraum in Göteborg

Mit einem Pinsel trägt Carla Calderari eine Gesichtsmaske auf. Beruhigende Musik läuft im Hintergrund. Im Familienbetrieb Lifestylecosmetic in Bremgarten bei Bern arbeitet die 22-jährige Kosmetikerin.

Nächsten Dienstag wird sie an einem völlig anderen Ort sein. Mit acht weiteren Schweizer Kandidaten, Coachs und Experten reist sie nach Göteborg in Schweden. Dort finden die diesjährigen ­Euroskills statt. Es ist der grösste Berufswettkampf Europas für Berufsleute unter 25 Jahren. Dank dem zweiten Platz an den Swisskills 2014 qualifizierte sich Calderari für die Europameisterschaften. «Es ist eine einmalige Chance, daran teilzunehmen», sagt die Kosmetikerin.

Unzählige Trainingsstunden

Calderari ist mit dem Beruf schon früh in Kontakt gekommen. Ihre Mutter führt seit 35 Jahren das Kosmetikinstitut in Bremgarten. «Nach der Schule war für mich klar, dass ich mit meinen Händen arbeiten will», sagt Calderari. Sie absolvierte die Lehre zur Kosmetikerin EFZ im Familienbetrieb. «Es lief von Anfang super mit meiner Mutter, auch als Ausbildnerin», versichert Calderari.

Sie schminke nicht nur den ganzen Tag, wie viele annähmen. «Wir pflegen von Kopf bis Fuss», sagt Calderari. Den Kontakt zu den Kunden und die Abwechslung im Berufsalltag schätze sie sehr. Als Ausgleich zum Beruf reitet sie. «Im Stall kann ich auch mal dreckig sein», sagt die 22-Jährige schmunzelnd.

Anders im Beruf. Gerade reinigt sie das Gesicht der Kundin. Eine Aufgabe, die sie schon tausendmal gemacht hat. Doch für die Europameisterschaft musste die Kosmetikerin zusätzlich in ihrer Freizeit üben. Susan Meier, ihr Coach, trainierte mehrmals monatlich mit ihr. Zudem nahm Calderari an Teamweekends teil, welche beispielsweise mentales Training beinhalteten.

«Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt», sagt Calderari. Auch verschiedene Kurse in Massage, Naildesign sowie eine Visagistenausbildung konnte sie besuchen. «Es brauchte einen flexiblen Arbeitgeber», sagt Calderari. Manchmal sei sie eine Woche nicht im Betrieb gewesen. «Die Behandlungstechniken sowie meine Persönlichkeit haben sich weiterentwickelt.»

Unter Zeitdruck

In Göteborg wird Calderari die gelernten Behandlungen in vorgegebener Zeit durchführen. Die Zeit sei knapp berechnet, bemerkt Calderari. Beispielsweise muss sie in zwei Stunden eine komplette Körperbehandlung vollbringen. Dies beinhaltet reinigen, peelen, eine Stunde massieren sowie eine Pflegepackung auftragen.

«In der grossen Halle ist eine ganz andere Atmosphäre als normalerweise beim Arbeiten», erklärt die Kosmetikerin. Es sei laut und habe Zuschauer. An stimmungsvolle Musik sei nicht zu denken. Um sich an diese Situation zu gewöhnen, arbeitete die 22-Jährige an verschiedenen Messen.

Während der drei Wettkampftage in Göteborg behandelt Calderari Modelle, «von denen ich keine Ahnung habe, wie sie aussehen». Verständigen muss sie sich auf Englisch und mit Handzeichen. «Mich interessiert es, was international auf meinem Beruf läuft», sagt Calderari. «Und zu messen, wo ich im Vergleich zu andern Teilnehmenden stehe.»

In der Kategorie Schönheitspflege treten insgesamt elf Kandidatinnen an. Am wichtigsten sei ihr, zu zeigen, «mit wie viel Freude ich diesen Beruf ausübe», fügt Carla Calderari hinzu. Vom Mittwoch bis Samstag bekommt sie die Chance dazu. (Berner Zeitung)