Mann von vier Unbekannten beraubt

Am Rande der Braderie in Biel ist es am Sonntag zu einem Raub gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, traf ein Mann kurz nach 5.00 Uhr beim Bahnhof auf eine Gruppe unbekannter Personen und kam mit diesen ins Gespräch. Die Gruppen, die aus zwei Männer und zwei Frauen bestand, begleitete den Mann anschliessend auf die Plattform eins in Richtung Aldi.

Dort wurde das Opfer tätlich angegriffen und fiel dabei zu Boden. Die Täter nahmen dem Opfer Wertsachen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer musste nach dem Vorfall für medizinische Abklärungen ins Spital gebracht werden.

Wie die Polizei schreibt, dürften alle vier der mutmasslichen Täter zwischen 17 und 20 Jahre alt sein. Der eine Mann sei gemäss Aussagen ca. 170 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er habe einen dunklen Teint, stark gekrauste, dunkle Haare und soll Schweizerdeutsch gesprochen haben.

Der zweite Mann sei ebenfalls von schlanker Statur, ca. 180 Zentimeter gross und habe dunkler Hautfarbe. Beide Frauen werden als ca. 170 Zentimeter gross beschrieben. Die eine habe helle Haut und blonde Haare, die andere dunkle Haut und hat dunkle, gelockte Haare.

Die Polizei sucht Zeugen: 032 344 51 11 (sih/pkb)